Cada año, con la llegada del buen tiempo, muchas personas se hacen la misma pregunta: ¿por qué se cae más el pelo en primavera? Si has notado un aumento de la caída del cabello en estas semanas, debes saber que, en la mayoría de los casos, se trata de un proceso natural. Aun así, entender sus causas y saber cómo actuar es clave para mantener un cabello sano y fuerte.

Caída del cabello en primavera: una explicación natural

La llamada caída del cabello en primavera responde a un proceso conocido como renovación capilar. El pelo pasa por distintas fases (crecimiento, reposo y caída), y los cambios de estación influyen directamente en este ciclo. Durante la primavera, factores como el aumento de horas de luz y los ajustes hormonales hacen que más cabellos entren en fase de caída al mismo tiempo.

Esto no significa que estés perdiendo más pelo de lo normal, sino que se está produciendo una caída estacional del cabello que suele durar unas pocas semanas. Es un fenómeno similar al que ocurre en otoño, aunque en primavera suele generar más preocupación.

Errores comunes que aumentan la caída del pelo

Aunque la caída del pelo en primavera es normal, ciertos hábitos pueden empeorarla. Uno de los errores más frecuentes es lavar menos el cabello por miedo a que se caiga más. Sin embargo, esto no evita la caída, ya que el pelo que está en fase de desprendimiento terminará cayendo igualmente.

Primavera y caída del cabello: lo que tu pelo intenta decirte

Otro factor clave es la alimentación. Una dieta pobre en nutrientes esenciales puede debilitar el cabello. La falta de hierro, zinc o vitaminas del grupo B está directamente relacionada con un cabello débil y quebradizo.

También conviene evitar el abuso de herramientas de calor como planchas o secadores, especialmente sin protección térmica. A esto se suma el estrés, un factor que influye más de lo que parece en la salud capilar, y el uso de productos inadecuados que pueden irritar el cuero cabelludo.

Cuándo preocuparse por la caída del cabello

Aunque la caída estacional del cabello suele ser temporal, hay señales que no deben ignorarse. Si la caída se prolonga más de dos o tres meses, si notas pérdida de densidad o zonas con menos pelo, o si la cantidad de cabello que se cae es excesiva, es recomendable consultar con un especialista.

Otros signos de alerta incluyen picor, descamación o molestias en el cuero cabelludo. En estos casos, podría tratarse de un problema diferente a la caída primaveral, como un efluvio prolongado u otras alteraciones capilares.

Cómo prevenir la caída del cabello en primavera

La mejor estrategia frente a la caída del cabello en primavera es el cuidado constante. Mantener una alimentación equilibrada rica en frutas, verduras, proteínas y alimentos con hierro ayuda a fortalecer el cabello desde el interior.

Incorporar masajes capilares estimula la circulación sanguínea y favorece el crecimiento. Además, es importante elegir productos suaves y específicos para tu tipo de cabello, evitando fórmulas agresivas.

La protección solar también juega un papel importante, ya que el cuero cabelludo puede verse afectado por la exposición al sol. Y, por supuesto, reducir el estrés y descansar bien contribuye a mejorar la salud del cabello de forma global.

En definitiva, la caída del cabello en primavera es un proceso habitual que forma parte del ciclo natural del pelo. Con una rutina adecuada y evitando errores comunes, es posible minimizar su impacto y mantener un cabello fuerte, brillante y saludable durante toda la temporada.

Si notas que la caída no mejora o tienes dudas, acudir a un profesional es siempre la mejor decisión para cuidar tu salud capilar a largo plazo.