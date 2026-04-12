Un motorista resulta herido en una colisión con un coche en la carretera de Castilla, en Ferrol
El accidente, ocurrido sobre las 12:45 horas de este domingo y movilizó a Policía Local y efectivos del 061
Ferrol - Publicado el
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Un accidente de tráfico entre un turismo y una motocicleta se ha registrado en el mediodía de este domingo en la carretera de Castilla, a la altura del barrio de San Xoan, en la glorieta de confluencia con la avenida Nicasio Pérez y la carretera FE-13, según han confirmado fuentes de emergencias.
El siniestro tuvo lugar alrededor de las 12:45 horas, cuando por causas que aún se investigan, ambos vehículos colisionaron. Como consecuencia del impacto, el conductor de la moto presentaba una lesión en una pierna, según las primeras informaciones recogidas en el lugar.
Hasta el punto se desplazaron efectivos de la Policía Local de Ferrol y una ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que se encargó de la asistencia sanitaria del herido.
Agentes de la Policía Local se han hecho cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias del accidente, que ha provocado retenciones puntuales en la zona durante la atención a la víctima y el levantamiento del vehículo siniestrado.
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