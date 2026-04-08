Ernesto Medina pone el foco en las figuras del franquismo presentes en el callejero de Jaén

El profesor Ernesto Medina ha dedicado su columna de opinión semanal, 'Las Divinas Palabras', a reflexionar sobre la memoria histórica en el callejero de Jaén. En su texto, analiza varias denominaciones de calles, plazas y edificios de la capital, cuestionando la idoneidad de mantener nombres ligados a la represión franquista o que considera inapropiados, al tiempo que aplaude decisiones que honran a figuras de la cultura.

Nombres ligados a un pasado sangriento

Medina recuerda que la semana pasada se cumplieron 89 años del bombardeo aéreo de Jaén, una represalia ordenada por el general Queipo de Llano que causó 157 muertos y 280 heridos. Critica que, tras la guerra, se le concediera el nombre de la plaza de los Jardinillos, aunque celebra que la denominación nunca llegara a cuajar entre los jiennenses.

El autor también repasa otros nombres del franquismo. Menciona al falangista Correa Weglison, cuyo nombre sustituyó a la calle del Rastro hasta que "las aguas han vuelto a su cauce". Sin embargo, se detiene en la figura de Coca de la Piñera, gobernador civil durante "el período más sanguinario de ajuste de cuentas con los vencidos", cuyo nombre persiste en una céntrica plaza.

Nadie tiene ni repajolera idea de quién fue el sujeto" Ernesto Medina

Medina lamenta que los ciudadanos sigan usando este nombre en lugar de Plaza de la Libertad. En su opinión, "es seguro que nadie tiene ni repajolera idea de quién fue el sujeto, lo cual no debería de empezar para que, borrado su nombre del callejero, se normalice entre la población la denominación adecuada".

Una atribución inadecuada

La columna califica de "inadecuada" la decisión de nombrar el Conservatorio Superior de Música de la ciudad en honor a un arquitecto, Andrés de Vandelvira.

No pinta, o toca, por mejor decir, nada, en un aula de música" Ernesto Medina

Para Medina, Vandelvira "no pinta, o toca, por mejor decir, nada, en un aula de música". Por ello, sugiere alternativas como la del compositor barroco Juan Manuel de la Puente o, en su defecto, que se denomine simplemente "Conservatorio Superior de Música Jaén, para vender patria e identidad".

Un homenaje merecido a Juan Eslava Galán

En contraposición, Ernesto Medina elogia la decisión del IPEP de adoptar oficialmente el nombre de Juan Eslava Galán. Destaca que el novelista de Arjona fue profesor en el instituto y que sus "incontables méritos literarios lo hacen digno de esta distinción".

Para el autor, este reconocimiento es "un ejemplo de que para hacer las cosas bien, solo hay que tener voluntad". El texto finaliza con una felicitación directa al escritor: "Enhorabuena, maestro, por este pequeño homenaje de su tierra".