Castro no se fija en las victorias de sus rivales: "Tenemos que ganar más veces que ellos para hacer los puntos necesarios"

El entrenador del Levante, Luís Castro, explicó este domingo que no le da más importancia al hecho de que algunos de sus rivales en la pelea por la permanencia, como el Elche o el Sevilla, hayan ganado esta jornada y comentó que en lo único que piensa es en ganar “más veces” que sus adversarios hasta final de temporada.

“Estamos mirando nuestro partido, tenemos que hacer nuestro partido. Hay 24 puntos hasta el final, hay que hacer el máximo de puntos y mañana son tres puntos de un partido importante. Los otros a veces van a ganar y a perder, nosotros tenemos que ganar más veces que ellos para hacer los puntos necesarios”, dijo Castro en la rueda de prensa previa al encuentro del unes en el Ciutat de València.

El entrenador del Levante destacó el potencial del Getafe, que tras haber ganado cuatro de sus últimos cinco partidos aspira a pelear en el final de temporada por los puestos europeos.

“Es uno de los equipos que está muy bien, más que las últimas cuatro victorias es que en los últimos diez solo han perdido dos partidos y en ambos han jugado con diez. Si miras las estadísticas son uno de los mejores del campeonato y eso dice que están muy bien. Es un partido contra un buen equipo, uno de los mejores de LaLiga en resultados desde que estoy yo y tenemos que estar muy concentrados”, aseguró.

“Cada adversario tiene sus características y hay que intentar quitarles los puntos más fuertes. Le hemos mirado bien, como hacemos siempre, y la clave es quitarle el máximo de sus calidades e intentar hacerles daño. No dan muchas ocasiones al rival y tienes que estar muy concentrado en todos los momentos del partido”, añadió.

LA INTENSIDAD DEL GETAFE

Sin embargo, el entrenador del Levante se mostró convencido de que su equipo igualará la intensidad de su oponente, ya que esa es una de las señas de identidad del Getafe. “Si hay una cosa que tenemos en casi todos los partidos es intensidad. Somos uno de los equipos de LaLiga con más intensidad en nuestra casa. Es una de nuestras características. Ellos son un equipo con experiencia y cuando es necesario aceleran o paran el partido. Tenemos que estar dentro del partido e intentar ser lo mejor posible para estar más cerca de poder ganar”, afirmó.

Castro también destacó que uno de los puntos a su favor es el hecho de que jugará con su afición. “En casa sentimos que los jugadores dan un poco más porque la afición te da una energía muy grande. Hemos hecho partidos muy buenos en casa, ganando, empatando con diez y peleando hasta el último minuto. Jugar con nuestra afición puede ser muy bueno para nosotros”, indicó.

El preparador luso, que confirmó que únicamente tiene las bajas por lesión de Brugué y Elgezabal, afirmó que le parece una buena idea la jornada retro que ha preparado LaLiga para este fin de semana y subrayó que deben promover más el fútbol español.

“Me gusta, pienso que iniciativas que pueda promover el fútbol son siempre interesantes. Tenemos que promover más el campeonato español porque cuando Real Madrid, Barcelona y Atlético eliminaron a City, Newcastle y Totenham deberíamos hacer más ruido, porque cuando es al contrario el ruido es muy grande. Esta iniciativa es muy buena, hay algunas camisetas muy guapas y la nuestra es una de ellas”, concluyó.

LA RELACIÓN ENTRE CASTRO Y LOS COLEGIADOS