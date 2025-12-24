El "oro líquido" de Jaén se alía con los faraones para desenterrar los secretos de Egipto

Picualia lanza una edición limitada de su mejor AOVE para recaudar fondos y apoyar las excavaciones de la UJA en la necrópolis de Asuán

La reconocida cooperativa oleícola de Bailén, Picualia, ha anunciado una colaboración cultural y científica con el prestigioso Proyecto Arqueológico Qubbet el-Hawa de la Universidad de Jaén (UJA). La alianza se materializa en una edición especial y limitada de su Aceite de Oliva Virgen Extra para recaudar fondos destinados a las excavaciones en Asuán (Egipto).

Una botella con historia y mecenazgo

Esta edición limitada, un AOVE Picual de máxima calidad recolectado en octubre, presenta una etiqueta que reproduce fielmente la tumba más importante del yacimiento. Con esta iniciativa, Picualia dona parte de los beneficios al proyecto arqueológico, que este año ha concluido su 17ª campaña, fomentando así el mecenazgo empresarial y la colaboración con la ciencia.

Desde Picualia, Juan Antonio Parrilla, Asesor-Científico Técnico, ha manifestado el entusiasmo por esta colaboración. "Para Picualia, esta iniciativa va más allá de producir un aceite de oliva excepcional. Es un símbolo de nuestro compromiso con el conocimiento, la historia y, por supuesto, con la Universidad de Jaén", ha afirmado. Parrilla destaca que al vincular su mejor AOVE con Qubbet el-Hawa, contribuyen a que "el equipo multidisciplinar del profesor Jiménez pueda seguir aportando datos y conocimiento a la historia del antiguo Egipto".

Un apoyo vital para la arqueología

El proyecto de la UJA, dirigido por el egiptólogo Alejandro Jiménez Serrano, excava desde 2008 en la necrópolis de Qubbet el-Hawa. A lo largo de 17 años, su equipo ha realizado hallazgos tan importantes como la tumba intacta del hermano de un gobernador de la Dinastía XII y el que se considera el cáncer de mama más antiguo del mundo.

El Dr. Jiménez ha subrayado la importancia de este tipo de mecenazgo, explicando que "la arqueología, especialmente en proyectos internacionales como Qubbet el-Hawa, requiere de un apoyo constante y sostenido". Ha añadido que esta colaboración "es una manera maravillosa de llevar nuestro trabajo a la sociedad y de asegurar que los descubrimientos que hacemos sigan viendo la luz".

Calidad y tradición jiennense

La edición especial está amparada por el sello de calidad diferenciada IGP Aceite de Jaén, una certificación que la cooperativa extenderá a todos sus vírgenes extra a partir de la campaña 25/26. El aceite solidario está a la venta desde este 22 de diciembre en la tienda física de la cooperativa en Bailén y en su tienda online.