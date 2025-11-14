Napoleón se rinde al aceite de Bailén en la nueva edición de Picualia

La cooperativa Picualia, referente en innovación y excelencia del aceite de oliva virgen extra, celebra un aniversario especial: los 10 años de su aceite ‘Primer Día de Cosecha'. Se trata de una edición limitada que cada año une arte, historia y territorio y que en esta ocasión está dedicada a la Batalla de Bailén, la primera derrota en campo abierto del ejército napoleónico.

Homenaje a la Batalla de Bailén

La etiqueta de la variedad picual de este año reinterpreta el cuadro “La abdicación de Napoleón en Fontainebleau”. La ilustración muestra a un Napoleón abatido tras conocer el resultado de la batalla, observando el cántaro roto de María Bellido. Según explica Pilar Gutiérrez, responsable de Oleoturismo de Picualia, el diseño busca “hacer honor a todos los agricultores bailenenses”, promocionando un producto local con un referente histórico propio.

Una década de crecimiento

Alcanzar la década de vida de este proyecto “significa que todo va bien, significa desarrollo, significa crecimiento”, afirma Gutiérrez. Este año se han producido 50.000 unidades de esta edición limitada, que por primera vez incluye también la variedad arbequina, y se espera que se agoten antes de Navidad, ya que existe una lista de reserva desde mediados de septiembre.

Significa que todo va bien, significa desarrollo, significa crecimiento"

Oleoturismo y gastronomía 360 grados

Picualia se ha consolidado como un destino oleoturístico de referencia con una experiencia de 360 grados. Su objetivo es educar a los visitantes sobre las [distintas calidades y variedades del AOVE para “crear prescriptores”. Las visitas incluyen un recorrido por el proceso de producción y un [servicio de cata para aprender a diferenciar las características organolépticas] de los aceites.

La experiencia se complementa con el Restaurante Áureum, que abrió sus puertas en octubre de 2022. En su corta trayectoria, ya ha sido reconocido por la Guía Michelin en 2024 y ha obtenido el distintivo Bib Gourmand 2025, convirtiéndose en el primer espacio gastronómico dentro de una almazara con estas distinciones.

En cuanto a la campaña actual, la recolección de la aceituna verde] para la cosecha temprana se realizó entre el 8 y el 18 de octubre. La recogida general se reanudó hace unos días con “buenas expectativas”, aunque todavía es pronto para una valoración exacta del rendimiento.

Para quienes deseen vivir la experiencia, Picualia abre los 365 días del año. Se recomienda realizar una [reserva con 24 horas de antelación] a través de su página web para asegurar una visita personalizada, que se puede complementar con su tienda gourmet con productos de la provincia de Jaén.