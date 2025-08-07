La ONCE bate récord en Jaén: sube un 9,74% en ventas, reparte 24,3 millones en premios y genera 89 empleos en 2024

La ONCE ha cerrado un año histórico en la provincia de Jaén. Según el Informe de Valor Compartido 2024, presentado este miércoles, la organización incrementó sus ventas en un 9,74%, hasta alcanzar los 43,21 millones de euros, lo que se tradujo en 24,3 millones de euros repartidos en premios, la creación de 89 nuevos empleos y una inversión social superior a 4 millones de euros en la provincia.

Estos resultados consolidan a la ONCE como un referente en generación de empleo y acción social en Jaén. La presentación del informe contó con la participación del delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez; la directora en Jaén, María Luisa Garzón; y la consejera territorial, Irene Jiménez.

satisfacción por las cifras

De cada 100 euros recaudados por la venta de productos de lotería social, 56,2 euros se destinan a premios, 32,1 a retribuciones y gestión, y 11,7 euros se invierten directamente en programas sociales para personas ciegas o con otras discapacidades.

La ONCE generó en 2024 un total de 89 puestos de trabajo en Jaén, lo que eleva a 747 el número de empleados en la provincia. De ellos, 294 son vendedores, todos con discapacidad, y más del 60% del total de la plantilla también tienen algún tipo de discapacidad. Además, más del 45% son mujeres, lo que refleja el compromiso con la inclusión y la igualdad de oportunidades.

Para Cristóbal Martínez, 2024 ha sido “un año muy bueno para la ONCE y el Grupo Social ONCE en Jaén”, con “récords históricos en todos los parámetros”. También agradeció “la confianza y el cariño que los jiennenses depositan en los productos de juego social de la ONCE y en su labor diaria”.

Atención educativa, accesibilidad y voluntariado

Durante el pasado año, 47 personas se afiliaron a la ONCE en Jaén, alcanzando un total de 1.107 afiliados, de los cuales 59 son personas con sordoceguera. Este colectivo recibió 1.474 horas de mediación especializada a través de profesionales de la ONCE.

En el ámbito educativo, 89 estudiantes jiennenses fueron atendidos por profesionales de la organización, en colaboración con la Junta de Andalucía. También se tramitaron 453 solicitudes de adaptación bibliográfica y se facilitaron 93 equipos tiflológicos.

Además, 49 personas recibieron ayudas al bienestar social y se organizaron 116 actividades culturales y deportivas en la provincia.

El programa de voluntariado también tuvo un fuerte impacto, y es que 50 voluntarios realizaron 2.900 horas y prestaron 765 servicios personalizados, beneficiando a 145 usuarios.