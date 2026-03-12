CSIF exige un plan de choque tras dispararse un 12,5% las agresiones a sanitarios en Jaén

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado un aumento de las agresiones al personal de la sanidad pública en Jaén. Según datos oficiales, la provincia registró 162 agresiones en 2025, lo que supone un incremento del 12,5% respecto a las 144 contabilizadas en 2024. Este dato se enmarca en una tendencia al alza en toda la comunidad, donde se produjeron un total de 1.976 incidentes.

“La violencia contra el personal de la sanidad se ha convertido en uno de los problemas más graves que afronta actualmente el sistema sanitario”, ha señalado el sector de Sanidad de CSIF Andalucía con motivo del Día Europeo contra las Agresiones a Profesionales Sanitarios. El sindicato considera esta situación “una prioridad en materia de seguridad laboral y calidad asistencial”.

Peticiones directas a la Consejería

El sindicato ha presentado un escrito al consejero de Sanidad, Antonio Sanz, para reclamar la adopción de medidas urgentes. La principal petición es el establecimiento de un régimen sancionador específico que incluya sanciones económicas proporcionales a la gravedad de la agresión. Además, se solicita una dotación suficiente de personal en las Unidades de Prevención de Riesgos Laborales.

CSIF también ha instado a la Administración a que impulse campañas de sensibilización y tolerancia cero frente a las agresiones. En este sentido, ha solicitado la convocatoria de una reunión urgente del recién creado Observatorio de agresiones para analizar la situación y la revisión del Plan de Prevención y Atención de Agresiones del SAS.

Campaña ‘Receta 2026’

Para visibilizar esta problemática, la organización ha lanzado la campaña nacional 'Receta 2026 contra las agresiones al personal del ámbito sanitario'. La iniciativa emplea simbólicamente el formato de una receta médica para denunciar lo que califican como una “auténtica epidemia de agresiones laborales” y reclamar entornos de trabajo seguros en todo el Sistema Nacional de Salud.

“Cada agresión constituye un ataque directo contra quienes trabajan cada día cuidando de la salud de la ciudadanía y, por ello, no podemos normalizar que la violencia forme parte del desempeño profesional”, ha afirmado Jesús Clares, responsable de Sanidad en CSIF Jaén. Clares ha advertido que “las cifras no paran de aumentar y están alcanzando niveles absolutamente dramáticos”.