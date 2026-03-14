Manolo Borrego renuncia definitivamente a su acta como diputado en la Asamblea de Extremadura

El senador por designación autonómica y secretario general del PSOE provincial de Badajoz, Manuel Borrego, ha presentado este viernes su renuncia al acta de diputado en la Asamblea de Extremadura.

Borrego ha realizado este trámite personalmente ante la Mesa de la Cámara, tal y como establece el Reglamento de la Cámara.

De esta situación se ha dado traslado a la Junta Electoral Provincial, según publica el Boletín Oficial del a Asamblea.

Manuel Borrego, junto al 'popular' Laureno León, fueron designados el pasado 12 de febrero nuevos senadores autonómicos de Extremadura tras ser ratificados por el pleno del Parlamento regional con el voto favorable de PP y PSOE, la abstención de Unidas por Extremadura y el rechazo de Vox.

El escaño del también alcalde de Valverde de Leganés será ocupado por la pacense Justa Núñez Chaparro, de acuerdo con la candidatura con la que el PSOE concurrió a las elecciones autonómicas anticipadas del pasado 21 de diciembre.