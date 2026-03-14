Las Fallas de Dénia arrancan con la emoción de las 'albades' a sus Falleras Mayores

Dénia se sumerge este fin de semana en uno de los momentos más emotivos de su calendario fallero: las 'albades'. Las Falleras Mayores de Dénia y las representantes de diversas comisiones serán homenajeadas con estos cantos tradicionales que marcan la antesala de la semana grande. La música y la tradición llenarán las calles en dos jornadas dedicadas a ensalzar a las figuras principales de la fiesta.

Un sábado de pólvora y tradición

La programación comienza este sábado, 14 de marzo, a las 18:00 horas. Será el primer día de 'albades' a las Falleras Mayores de Dénia y a las Falleras Mayores de las fallas Baix la Mar, Les Roques, Darrere del Castell, Campaments y Oeste. Un recorrido por cinco de los distritos falleros que llevará la emoción a cada rincón.

Por la noche, la pólvora tomará el protagonismo. A las 23:00 horas está previsto un espectacular 'correfoc' organizado por las fallas Diana y Saladar. El itinerario del fuego recorrerá el centro de la ciudad, con inicio en el cruce del carrer Diana con Passeig del Saladar hasta el carrer Manuel Latur, para luego regresar hasta el carrer Pintor Llorens.

El domingo, la 'plantà' toma el relevo

El domingo, 15 de marzo, la fiesta continúa con la mirada puesta en los monumentos. Será el primer día de 'plantà' oficial de las fallas en los diferentes distritos. Además, a las 11:00 horas, se celebrará la plantà' de la falla de la Junta Local Fallera en la Plaça del Consell.

La jornada dominical concluirá con más música y homenaje. A las 18:00 horas tendrá lugar el segundo día de 'albades', en esta ocasión dedicado a las Falleras Mayores de las fallas Nou Camp Roig, París Pedrera, Saladar, Diana, Port Rotes y Centro. De este modo, se completará el tributo a todas las representantes de las comisiones falleras de Dénia.

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