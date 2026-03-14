Ceuta-Deportivo: el equipo coruñés quiere seguir como el mejor visitante pero mejorando su juego

El Deportivo visita esta noche (21 horas) al Ceuta en el Alfonso Murube. El equipo coruñés quiere seguir con sus buenos resultados a domicilio (es el mejor visitante de la categoría) pero necesita dar un paso adelante en cuanto a juego. La afición pide más y ha mostrado su descontento por las sensaciones, que considera que no son las adecuadas para lograr el ansiado ascenso a Primera División. El Dépor viene de perder 0-2 en Riazor ante el Granada, un partido calificado por Antonio Hidalgo como "el peor de la temporada"

BAJAS IMPORTANTES

Los blanquiazules no podrán contar con Mella y Yeremay. El gallego tuvo que pedir el cambio ante el Granada por un fuerte golpe con un futbolista del cuadro andaluz. El primer parte médico determinó que tenía un edema óseo en la rodilla izquierda, pero nuevas exploraciones han determinado que puede sufrir una dolencia más grave. Irá a Madrid a ver al doctor Leyes y podría tener que pasar por el quirófano y perderse lo que resta de temporada, tal y como reconoció Antonio Hidalgo. El canario, por su parte, está en el proceso de recuperación de unas molestias en el pubis. Será la tercera jornada en la que no está a disposición de Antonio Hidalgo

En el Ceuta hay viejos conocidos como Rubén Díez o Kuki Zalazar, aunque ambos están lesionados y no estará en el césped. Los de Juan José Romero están haciendo una excelente temporada. A pesar de la última derrota por 4-0 en Las Palmas, el cuadro caballa, siendo un recién ascendido, tiene 44 puntos, son octavos, a cuatro puntos del play off y trece por encima del descenso. El entrenador está encantado con la trayectoria de los suyos

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CAMBIOS EN EL ONCE

Alguno será obligado como el de Mella, pero puede no ser el único. El técnico podría meter caras nuevas en el equipo de salida. El once inicial podría ser el formado por Ferllo; Ximo Navarro, Noubi, Loureiro, Quagliata; Villares, Riki, Luismi, Soriano, Stoichkov y Bil Nsongo. El atacante del Fabril marcó en Zubieta y también tuvo minutos contra el Granada, donde dio un gran pase a Mulattieri, dejando al delantero mano a mano con Luca Zidane pero que terminó fallando el italiano. En el Murube podría ser su estreno como titular.

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