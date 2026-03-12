Las organizaciones agrarias advierten de que la producción de aceite de oliva no alcanzará el aforo previsto

Era un secreto a voces. Las principales organizaciones agrarias —Asaja, UPA y COAG— han advertido de que la producción de aceite de oliva en la actual campaña difícilmente alcanzará las cifras previstas en el aforo oficial, según los últimos datos publicados por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA).

El motivo principal se encuentra en las intensas lluvias registradas durante los meses de diciembre, enero y febrero, que no solo han retrasado las labores de recogida de la aceituna, sino que también han provocado la pérdida de una importante cantidad de fruto, especialmente en la provincia de Jaén, principal territorio productor de aceite de oliva del mundo.

jaén, una de las provincias más afectadas

Gran parte de la aceituna que aún queda por recoger se localiza precisamente en la provincia jiennense. A fecha de 28 de febrero, en Jaén se habían recogido 354.733 toneladas, lo que supone 197.615 toneladas menos que el año anterior, es decir, cerca de un 36% menos que en la misma fecha de 2025.

Los datos provisionales del mercado del aceite de oliva correspondientes al mes de febrero sitúan la producción mensual en 141.135 toneladas. Esta cifra se ha registrado pese a que buena parte del mes tampoco se pudieron realizar trabajos agrícolas debido nuevamente a las precipitaciones.

Con ello, la producción acumulada en lo que va de campaña alcanza las 1.193.767 toneladas, lo que representa 197.253 toneladas menos que el año pasado, aproximadamente un 14% de descenso.

El gerente y portavoz de Asaja-Jaén, Luis Carlos Valero, ha señalado que, con estas cifras, “va a ser complicado llegar al aforo previsto”.

“Con una producción cercana a 1,2 millones de toneladas y con lo que queda del mes de marzo, difícilmente alcanzaremos la previsión inicial, aunque probablemente nos quedemos en cifras similares”, ha explicado.

Buen ritmo de comercialización del aceite de oliva

En cuanto al comportamiento del mercado, las salidas de aceite de oliva durante el mes de febrero han alcanzado las 115.040 toneladas, sin contar las importaciones.

Según Valero, el ritmo de comercialización continúa siendo muy positivo, con cifras muy similares a las del año pasado. De hecho, se han vendido unas 30.000 toneladas más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Por su parte, el secretario general de UPA Andalucía, Jesús Cózar, ha valorado positivamente que en los cinco meses de campaña de comercialización ya se hayan vendido 619.000 toneladas, lo que representa más del 50% de la producción total.

PREOCUPACIÓN POR LOS PRECIOS EN ORIGEN

A pesar de la buena evolución de las ventas, desde UPA muestran preocupación por la evolución de los precios en origen del aceite de oliva.

Cózar ha defendido que la fortaleza del mercado debería traducirse en precios superiores a los costes de producción, especialmente para el olivar tradicional.

“Tenemos menos producción y más comercialización, lo que debería impulsar los precios al alza. Sin embargo, estamos viendo el efecto contrario, y todavía no se alcanzan niveles de rentabilidad para muchos olivareros”, ha advertido.

TREN DE BORRASCAS

Por su parte, el secretario general de COAG Jaén y responsable de Olivar de COAG Andalucía, Francisco Elvira, ha explicado que en algunos municipios de la provincia todavía se sigue recogiendo aceituna.

No obstante, advierte de que cada día que pasa sin recolectar supone pérdida de fruto y de aceite, ya que los temporales de viento y lluvia han tirado gran cantidad de aceituna al suelo e incluso han arrastrado parte de la cosecha.

Además, Elvira ha llamado la atención sobre la caída del precio del aceite de oliva en origen, que continúa por debajo de los cuatro euros por kilo.

“Cuando la producción se ha reducido, las existencias son menores y el ritmo de comercialización se mantiene, todo apunta a que podríamos llegar al mes de octubre prácticamente sin stock”, ha concluido.