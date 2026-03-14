COPE
Podcasts
Extremadura
Extremadura

Guardiola insiste en la necesidad de que Extremadura tenga gobierno "cuanto antes"

Reivindica estar trabajando en silencio en las negociaciones con Vox "por el bien de los extremeños"

La candidata a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola , interviene durante el debate de su investidura como presidenta de la Junta de Extremadura, en la Asamblea de Extremadura, a 4 de abril de 2026, en Mérida, Extremadura (España). En la jornada de ayer, 3 de marzo, Guardiola expuso su programa de gobierno y pidió la confianza de la Cámara regional. Hoy son los grupos parlamentarios los que le han dado su respuesta a la líder del PP, que ha tenido otro turno para contestar. Tras el debate ha tenido lugar la votación para la investidura.Jorge Armestar / Europa Press04 MARZO 2026;DEBATE DE INVESTIDURA;JUNTA DE EXTREMADURA04/3/2026

Europa Press

María Guardiola, en la Asamblea de Extremadura

Adrián García Durán

Badajoz - Publicado el

1 min lectura

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ha insistido en la necesidad de formar gobierno en la región "cuanto antes" para dar estabilidad a la comunidad.

Así, ha negado que exista un acuerdo cerrado con Vox desde hace días. "Si hubiera estado un acuerdo cerrado no me presento a una investidura fallida", ha espetado; al tiempo que ha incidido en que ella va a seguir "trabajando" y "en silencio" por el "bien de Extremadura y de los extremeños" para tratar de alcanzar la gobernabilidad en la comunidad.

En este punto, ha afirmado que ella ha puesto "todo" de su "parte" y que desea que se pueda formar gobierno "cuanto antes". "En eso estamos trabajando. Quiero hacerlo en silencio por el bien de Extremadura y de los extremeños, y espero que sea cuanto antes", ha declarado.

De este modo se ha pronunciado Guardiola a preguntas de los medios durante su asistencia esta tarde en Madrid a la celebración de la Gala de 'Las Top 100 Mujeres Líderes', donde ha defendido que ella desearía haber alcanzado la gobernabilidad en la región "hace mucho". "Para mí tenía que haber sido hace mucho (un acuerdo de gobernabilidad)", ha señalado.

Al respecto, a preguntas sobre cuándo cree que podría producirse un acuerdo con Vox para la gobernabilidad ha dicho: "Yo cuanto antes es mañana mejor que pasado y al siguiente mejor que el día anterior".

Lo último

Programas

Últimos audios

Último boletín

5:00H | 13 MAR 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking