Guardiola insiste en la necesidad de que Extremadura tenga gobierno "cuanto antes"

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ha insistido en la necesidad de formar gobierno en la región "cuanto antes" para dar estabilidad a la comunidad.

Así, ha negado que exista un acuerdo cerrado con Vox desde hace días. "Si hubiera estado un acuerdo cerrado no me presento a una investidura fallida", ha espetado; al tiempo que ha incidido en que ella va a seguir "trabajando" y "en silencio" por el "bien de Extremadura y de los extremeños" para tratar de alcanzar la gobernabilidad en la comunidad.

En este punto, ha afirmado que ella ha puesto "todo" de su "parte" y que desea que se pueda formar gobierno "cuanto antes". "En eso estamos trabajando. Quiero hacerlo en silencio por el bien de Extremadura y de los extremeños, y espero que sea cuanto antes", ha declarado.

De este modo se ha pronunciado Guardiola a preguntas de los medios durante su asistencia esta tarde en Madrid a la celebración de la Gala de 'Las Top 100 Mujeres Líderes', donde ha defendido que ella desearía haber alcanzado la gobernabilidad en la región "hace mucho". "Para mí tenía que haber sido hace mucho (un acuerdo de gobernabilidad)", ha señalado.

Al respecto, a preguntas sobre cuándo cree que podría producirse un acuerdo con Vox para la gobernabilidad ha dicho: "Yo cuanto antes es mañana mejor que pasado y al siguiente mejor que el día anterior".