Gesto enorme de generosidad: ocho bomberos de Jaén parten hasta Castilla y León para participar altruistamente en la extinción de incendios

Un equipo de ocho bomberos del Parque de Jaén ha partido hacia Castilla y León para participar en la extinción de los incendios forestales que afectan a la comunidad. Lo hacen de manera altruista, con el respaldo del Ayuntamiento de Jaén, que ha cedido tres vehículos para apoyar la labor.

Tras ofrecerse días atrás a distintos territorios con incendios activos, los efectivos fueron finalmente requeridos en el puesto de mando de Candelario, junto a Béjar (Salamanca). Allí permanecerán hasta la próxima semana bajo coordinación de Emergencias de la Junta de Castilla y León.

El dispositivo viaja con una bomba urbana pesada, una bomba forestal ligera y un microbús de apoyo, además de equipos personales preparados para el ataque al fuego. Los vehículos parten con las bombas cargadas de agua por si fuese necesario actuar durante el trayecto.

LOS PROTAGONISTAS

El equipo, formado por Francisco Javier Gómez, Juan Pablo Rodríguez, Cezar Ciobanu, José Luis Lomas, Alejandro Montes, Raúl Molero y Martín Rodríguez, este último bombero jubilado voluntario, se encuentra bajo el mando del jefe del parque, Antonio Tobaruela.

Muchos de ellos han decidido acudir en vacaciones o renunciando a sus guardias, cubiertas por otros compañeros. “Teníamos que actuar ante esta situación”, ha señalado Rodríguez, reflejando el compromiso del cuerpo.

ORGULLO PARA JAÉN

No han tardado en llegar las reacciones por este gesto de solidaridad. Sin ir más lejos, desde el Ayuntamiento de Jaén, muestran su orgullo por esta valiente acción. Las concejalas María Espejo, primera teniente de alcalde y responsable de Presidencia, y María del Carmen Angulo, edil de Seguridad, acompañaron a los profesionales en su salida, destacando el carácter solidario del cuerpo de bomberos de Jaén.

Por su parte, María Espejo ha destacado la respuesta inmediata del Ayuntamiento y ha subrayado el orgullo que supone contar con un cuerpo “solidario, del que nos sentimos muy orgullosos”. Con este gesto, los bomberos de Jaén vuelven a demostrar su compromiso solidario y profesionalidad, apoyando a una comunidad vecina en un momento crítico por los incendios forestales en la Sierra de Gredos y Salamanca.