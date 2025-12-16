Así es la 'revolución' del aceite en Granada para conquistar el mundo

En el paisaje de Benalúa de las Villas, en la comarca de los Montes Orientales de Granada, una cooperativa ha emprendido una transformación para competir en el mercado más exclusivo del aceite de oliva. Conde de Benalúa, anteriormente la Cooperativa Andaluza San Sebastián, aspira a posicionarse en el segmento 'top' del sector, que representa apenas un 2% o 3% de la producción mundial. Su director general, Eduardo Valverde, explica que la visión es clara: "queremos estar en ese segmento" de aceites premium.

Una visión global desde los Montes Orientales

La estrategia de la compañía pasa por una "visión global, sin miedo, sin complejo", según Valverde. Conscientes de ser "muy pequeñitos" en un mercado mundial, la empresa ha decidido competir con gigantes de Italia, Grecia o Portugal. Para ello, han renovado su identidad, adoptando el nombre de Conde de Benalúa, una figura histórica que aglutinaba títulos en Granada e Italia, reflejando así su nueva ambición transversal.

Nosotros no somos una empresa con complejos, somos pequeños, pero tenemos una ambición enorme, terrible" Eduardo Valverde Director General Conde de Benalúa

"Nosotros no somos una empresa con complejos, somos pequeños, pero tenemos una ambición enorme, terrible", subraya Valverde, quien destaca la importancia de conocer el mercado internacional. El objetivo es buscar acuerdos comerciales "con gente que lo hace igual de bien que nosotros, o incluso mejor" para liderar bajo una marca que aglutine los mejores aceites de la Unión Europea.

Tecnología y producción de vanguardia

Este proyecto se sustenta en una producción de vanguardia. La cooperativa, que cuenta con una segunda almazara en Deifontes, ha invertido en una fábrica "totalmente automatizada", como explica Marisa García, responsable de producción. A pesar de la modernización, el proceso comienza con variedades autóctonas como las de la denominación de origen Montes de Granada. Para la presente campaña, las previsiones son optimistas: "esperamos sobre 40" millones de kilos de aceituna, frente a los 37 de la anterior.

Tras la molturación, el aceite llega a la bodega, un "mar de acero inoxidable" con 49 depósitos con capacidad para 100.000 kilos cada uno. Arturo Jiménez, químico de la empresa, detalla que el aceite se mantiene a una temperatura óptima de "en torno a los 16, 18 grados" para detener la oxidación. Allí se clasifica por calidades: aceite de oliva virgen extra, virgen y lampante, este último procedente de aceituna de suelo y no apto para consumo directo.

La calidad es la máxima, y Arturo Jiménez no duda en señalar su depósito fetiche, el 89, que contiene un coupage de picual, ojiblanca y arbequina. "Aquí siempre está el mejor aceite de la bodega", afirma con orgullo, refiriéndose a uno de los productos más 'top' que elaboran.

Gastronomía y oleoturismo para divulgar la cultura del aceite

La culminación de esta estrategia es el restaurante AMA, un espacio gastronómico donde el aceite es el protagonista absoluto. El chef, Víctor Rodríguez, explica que el "hilo conductor del 100% de los platos de la carta es el AOVE", incluso en los postres. La idea, añade, es realizar una "labor de pedagogía" para que el cliente entienda qué aceite marida mejor con cada plato, de forma similar a como se hace con el vino.

Mercedes Miranda, jefa de sala, confirma que los clientes muestran una "inquietud de conocimiento" y que el objetivo es divulgar el valor de un producto que es la base de la dieta mediterránea. El proyecto se completa con una potente apuesta por el oleoturismo, que, como indica Yolanda Nieto, directora de marketing, busca que la gente "pueda venir, conocer, ver cómo se produce" para generar un enlace único con la marca.

Eduardo Valverde concluye que la diferenciación es clave para los agricultores de la zona, ya que no pueden competir en volumen. Por ello, anima a los consumidores a valorar el producto, e incluso ofrece un consejo disruptivo: guardar el aceite en el frigorífico. Según Valverde, esto no solo preserva su calidad, sino que le otorga un lugar de importancia en el hogar, "en el sitio preferido de todos los hogares a nivel mundial".