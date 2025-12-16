Las claves para ser un buen presidente de la comunidad, según los administradores de fincas de Granada

La elección del presidente de la comunidad es una de las decisiones clave en cualquier junta de propietarios. Según ha explicado Rafael Martín Ambel Gómez, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Granada, la Ley de Propiedad Horizontal establece varios sistemas para su designación. Entre ellos se encuentran la elección directa, donde cualquier propietario puede presentarse; el turno rotatorio, común en muchas comunidades; o el sorteo, cuando no hay voluntarios para asumir el cargo.

Responsabilidades y funciones legales

El presidente asume responsabilidades importantes, ya que actúa como el representante legal de la comunidad ante terceros, ya sean particulares, empresas, organismos públicos o incluso los tribunales. Entre sus funciones principales se encuentran la de convocar y presidir la junta de propietarios, ejecutar los acuerdos adoptados y gestionar las obras obligatorias contempladas en los presupuestos.

Además, debe actuar en situaciones de urgencia, aunque con la obligación de convocar una junta inmediatamente después para dar explicaciones. Una de sus facultades más importantes, según detalla Martín Ambel Gómez, es su intervención en el caso de actividades prohibidas. "El presidente, por iniciativa propia o por solicitud de cualquier propietario, debe requerir a los que estén realizando estas actividades para el cese inmediato de las mismas". Si el infractor persiste, la junta puede aprobar el ejercicio de la acción judicial de cesación.

Balance anual y formación continua

El Colegio de Administradores de Fincas de Granada ha cerrado un año de intensa actividad, con la formación como uno de sus pilares. Rafael Martín Ambel Gómez ha destacado la organización de cursos sobre la factura electrónica, las últimas modificaciones de la Ley de Propiedad Horizontal y la inteligencia artificial. También se han celebrado jornadas sobre los CAE, una de ellas en Motril, y una sesión impartida por un inspector de trabajo.

En el ámbito institucional, el presidente ha subrayado la "buena conexión con el ayuntamiento" y el amparo del Consejo General y el Consejo Andaluz. El colegio mantiene además una estrecha relación con otros colegios profesionales como los de aparejadores, arquitectos o abogados, y con empresas de servicios como Emasagra, con la que han abordado recientemente un tema relacionado con las bocas de incendio.

Nuevos objetivos de la junta de gobierno

Este año correspondía la renovación de la junta de gobierno del colegio. Al no presentarse más candidaturas, el equipo de Rafael Martín Ambel Gómez ha revalidado la confianza de los colegiados. El presidente ha manifestado su satisfacción y ha presentado los nuevos objetivos del mandato, que pasan por seguir apostando por la formación y las relaciones institucionales.

La nueva junta de gobierno se ha propuesto dos nuevos retos principales. "Queremos dar más amparo a la costa y conseguir que los administradores de fincas jóvenes participen", ha señalado Martín Abel Gómez. Para ello, se han incorporado a la junta dos representantes de la costa y una colegiada joven con el objetivo de dinamizar a este colectivo.

La junta queda formada por Francisco Sánchez (vicepresidente primero), Diego Ruiz Linares (vicepresidente segundo), María del Mar Contreras (vicepresidenta tercera), Juan Luis del Moral (secretario), José Sáez (tesorero), Rosa María Cantón (contadora), Antonio Hormigo (vocal primero), Mariana Carabaño (vocal segunda), Carmen Aguirre (vocal tercera), Marcial Quesada (vocal cuarto) y Sandra Soto (vocal quinta).

Finalmente, el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Granada ha aprovechado para desear una feliz Navidad a todos los granadinos y un próspero año nuevo, esperando "que se cumplan todas las expectativas de nuestros oyentes".