La hegemonía histórica del PSOE en Extremadura se tambalea: De los 39 diputados de Ibarra en 1991 a los 21 de Gallardo que auguran las encuestas

El PSOE en Extremadura, una región donde los socialistas han sido hegemónicos, se enfrenta a la que podría ser la peor página de su historia. Las encuestas, incluida la del CIS, auguran una debacle electoral que ahondaría en un suelo por debajo incluso del 30 % de los votos, un estropicio sin precedentes que supondría un cambio no solo coyuntural, sino estructural, en la política extremeña.

Hegemonía socialista desde 1983

Desde la primera legislatura en 1983, el PSOE ha gobernado en 9 de las 11 ocasiones, siete de ellas con mayoría absoluta. Figuras como Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Guillermo Fernández Vara han presidido la Junta, con resultados históricos como el 54 % de los votos en 1991, con 39 escaños, o el 53 % en 2007, con 38 escaños. Incluso en 2019, lograron una mayoría absoluta con 34 escaños y más del 46 % de los sufragios.

Toma de posesión de Ibarra como presidente de la Junta en 1983

El primer gran aviso llegó en 2011, cuando el popular José Antonio Monago fue investido presidente. Pese a la victoria amarga del PP con 32 diputados, fue la abstención de los tres diputados de Izquierda Unida, motivada por las malas relaciones con el PSOE de Vara, lo que permitió el cambio de gobierno y envió a los socialistas a la oposición con un 43 % de los votos.

El inicio del desplome

Aunque el PSOE recuperó el poder en 2015 y 2019, las elecciones de mayo de 2023 marcaron un punto de inflexión. Vara ganó, pero con un porcentaje inferior al 40 % y una ventaja mínima sobre el PP, que acabó gobernando gracias a un pacto con Vox. La desafección hacia el gobierno de Sánchez ha hecho mella en graneros de votos como el extremeño, donde algunos expertos ya hablan de una posible "murcianización", en alusión a la amplia mayoría que suman PP y Vox en la región de Murcia.

Resultados de las elecciones extremeñas en 2023

Las claves de la debacle

Los motivos de esta huida del votante socialista son diversos. Se apunta a una tendencia global de derechización del voto, pero también a factores internos como informes de la UCO sobre presunta corrupción sistémica casos de acoso que provocan una sangría de voto femenino y una imagen deteriorada del presidente del Gobierno. A este cóctel se suma que el candidato, Miguel Ángel Gallardo, está procesado por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.