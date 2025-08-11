Fallece un hombre en Lopera tras una supuesta agresión con arma blanca

Un hombre de 37 años ha muerto en la madrugada de este pasado sábado en la localidad jienense de Lopera tras sufrir presuntamente una agresión con arma blanca, tal y como adelantaba la agencia EFE. La víctima, natural del municipio y el menor de tres hermanos, se encontraba sola en su vivienda en el momento de los hechos.

Hasta el momento, no han trascendido detalles concretos sobre las circunstancias que rodean su fallecimiento, aunque la Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido. No obstante, fuentes de la investigación señalan que, entre las hipótesis iniciales, se contempla que el caso pudiera estar vinculado con un posible asunto relacionado con la venta y consumo de estupefacientes.

El Centro Coordinador 112 Andalucía recibió la alerta a las 00:25 horas, informando del hallazgo de una persona ensangrentada en Lopera. De inmediato, se dio aviso a los servicios sanitarios y a la Guardia Civil. A su llegada, los agentes confirmaron el fallecimiento del hombre y activaron el protocolo judicial correspondiente.

La investigación sigue en curso y se está a la espera de los informes forenses que puedan arrojar más luz sobre este trágico suceso en la provincia de Jaén.