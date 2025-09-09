Ángel Marchal: "Hay muchas ganas de vivir una jornada única"

La Cofradía del Señor Resucitado de Jaén vive jornadas intensas antes de participar en el rosario magno del próximo 4 de octubre. Será un momento clave en un año especial para esta cofradía de la capital, y es que se conmemora en estos meses el 75 aniversario de la bendición y hechura del Señor Resucitado.

Como ejemplo de esta amplia actividad, cabe resaltar que la Sacristía de la Basílica Menor de San Ildefonso acogió en la tarde del pasado 6 de septiembre a presentación oficial del cartel conmemorativo del 75º aniversario de la bendición de la Sagrada Imagen del Señor Resucitado, así como de la papeleta de sitio extraordinaria que se utilizará con motivo de la participación de la imagen en el Rosario Magno de la Esperanza, previsto para el próximo 4 de octubre en Jaén.

El cartel conmemorativo es obra del artista onubense Miguel Marín Cristóbal, mientras que la papeleta de sitio extraordinaria ha sido diseñada por el artista cordobés Raúl Muñoz Gallardo. Ambas piezas han despertado gran expectación entre los presentes, al unir valor artístico y simbolismo devocional en torno a esta efeméride tan especial.

De este acto y del cosquilleo que recorre el estómago de los cofrades del Resucitado habla su hermano mayor, Ángel Marchal, ante los micrófonos de COPE Jaén. Escucha la entrevista completa.