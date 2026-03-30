El alcalde de Bailén detalla el conflicto con la constructora de la residencia y garantiza que "se va a hacer sí o sí"

El alcalde de Bailén, Luis Mariano Camacho, ha comparecido junto a la concejal de Urbanismo, María Torres, y los portavoces de la Corporación Municipal para explicar la situación de la futura Residencia de Mayores. La comparecencia se produce tras la paralización de las obras y el reciente desplome de parte de la estructura de un edificio que ya debía estar finalizado.

Quiero comenzar pidiendo disculpas por el silencio que hemos mantenido en estas semanas” Luis Mariano Camacho



El primer edil ha comenzado su intervención pidiendo disculpas a la ciudadanía. "Quiero comenzar pidiendo disculpas por el silencio que hemos mantenido en estas semanas. No ha sido por falta de transparencia, sino por prudencia", ha explicado. También ha agradecido la lealtad institucional de "todos los grupos de esta Corporación", que han trabajado "todos a una para lograr la ansiada residencia".

Un contrato fallido desde el inicio

El alcalde ha recordado que la obra se adjudicó a la empresa Grulop, que presentó una baja del 13% sobre el presupuesto, reduciéndolo de 4.071.000 a 3.500.000 euros, y acortó el plazo de entrega a febrero de 2026. Sin embargo, tras la firma, la empresa no inició los trabajos durante tres meses.

Nos parece una aberración y una ilegalidad” Luis Mariano Camacho

Posteriormente, la adjudicataria comenzó a exigir un incremento del 35% del presupuesto, lo que suponía 1.246.000 euros adicionales, tras admitir que no había estudiado el proyecto previamente. "Nos encontramos con una situación totalmente inaceptable; una empresa que presenta una baja del 13% y, posteriormente, exige un incremento del 35% sin justificación. Nos parece una aberración y una ilegalidad", ha sentenciado Camacho.

Colapso y rescisión del contrato

Ante la negativa del Ayuntamiento, que propuso una modificación del 7,81%, la empresa ralentizó los trabajos. Camacho ha subrayado que en sus escritos, la empresa "nunca ha cuestionado la fiabilidad estructural del edificio", sino aspectos de instalaciones y servicios. Esta actitud derivó en una sanción de 229.000 euros en enero de 2026 por el escaso avance.

Finalmente, el 24 de febrero, se produjo el colapso de parte de la estructura. El alcalde ha evitado "entrar en conjeturas", pero ha señalado que ese día la empresa "había acumulado una gran cantidad de grava en la zona que finalmente cedió". Tras el incidente, se ordenó la paralización de la obra por seguridad.

La residencia se hará "sí o sí"

El alcalde ha sido contundente sobre el futuro de la adjudicataria: "No nos inspira confianza. No creemos que sea la empresa que va a terminar la residencia". Por ello, se ha iniciado el proceso de resolución del contrato. Además, se ha encargado un informe técnico a la empresa Cemosa para evaluar el estado del edificio y decidir entre la reparación o la demolición.

El consistorio también ha solicitado a la Junta de Andalucía una ampliación del plazo de ejecución y ha anunciado acciones legales para reclamar daños y perjuicios. "No podemos quitar a los bailenenses 1,2 millones de euros por el capricho de una empresa", ha afirmado el regidor.

Luis Mariano Camacho ha concluido con un mensaje de firmeza: "La residencia de mayores de Bailén será una realidad. Si no es en junio de 2026, será en 2027, pero se hará". Ha asegurado que este es un "compromiso de los 17 concejales de esta Corporación", que trabajan "unidos, sin fisuras, sin hacer política y sin hacer ruido".