El Puerto de Cartagena renueva su tradición y entrega la llave de la Pescadería para la procesión de Jesús Nazareno

Como marca la tradición cada Lunes Santo, se ha celebrado el simbólico acto de entrega de la llave de la puerta monumental de la Pescadería. El vicepresidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Pedro Pablo Hernández, ha entregado la llave al hermano mayor de la Cofradía Marraja, que la custodiará hasta la madrugada del Viernes Santo.

La llave permitirá la salida del trono de Jesús Nazareno desde el puerto para su Encuentro con la Pequeñica en la Plaza del Lago. La entrega se ha formalizado en la sede portuaria, en un acto en el que ha participado el presidente de la cofradía, Francisco Pagán, y el presidente de la Agrupación Nuestro Padre Jesús Nazareno, Manuel Hernández Aguado.

Un vínculo histórico

Durante el acto, Pedro Pablo Hernández ha resaltado el honor que supone para la institución ser partícipe de una de las procesiones más importantes de la ciudad. "Para nosotros es un honor ser partícipes de que una de las procesiones más importantes de Cartagena se inicie en el puerto y transcurra por las calles del barrio más marinero de toda la ciudad, Santa Lucía", ha afirmado, y ha añadido que este gesto "afianza aún más si cabe, la implicación del Puerto con la Semana Santa de Cartagena".

Por su parte, Francisco Pagán ha destacado el "vínculo histórico del puerto y los pescadores con la cofradía en la que fue la primera procesión de Cartagena". La colaboración entre la Autoridad Portuaria y sus empleados con estos preparativos se extiende desde hace más de 40 años.

Una puerta para el Nazareno

La puerta monumental de la Pescadería se abre una sola vez al año, exclusivamente para dar paso a Jesús Nazareno. Fabricada en los talleres de la desaparecida empresa Tamar, se instaló en marzo del año 2000 con un propósito claro: evitar que el tercio marrajo tuviera que realizar varios giros complicados antes de poner rumbo al barrio de Santa Lucía.