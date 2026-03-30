Los chiringuitos de playa de Asturias, en pie de guerra contra el Principado: "Nos van a arruinar"

Entrevista con el hostelero Raúl García sobre el nuevo decreto para los chiringuitos de playa

Los hosteleros de los chiringuitos de playa se han unido para dar la batalla al Principado. Acaba de constituir la Asociación de Chiringuitos del Litoral Asturiano para hacer frente al nuevo decreto que regulará los servicios costeros, un proyecto que consideran una amenaza para la viabilidad de sus negocios. La normativa, impulsada por la Consejería de Ordenación del Territorio, liderada por Ovidio Zapico (Izquierda Unida), se encuentra en fase de alegaciones y, aunque no entrará en vigor este verano, se prevé su aprobación para el próximo.

Un proyecto que arruina al sector

El principal punto de fricción es la obligación de desmontar las instalaciones al finalizar la temporada. Raúl García, miembro de la directiva de la nueva asociación y con un negocio en la playa fe Frejulfe (Navia), ha asegurado en declaraciones a COPE Asturias que el desmontaje genera "un problema logístico enorme", con costes de almacenamiento, daños en las estructuras y un perjuicio para el entorno natural por "meter camiones dos veces al año".

Si se desmontan, no se van a montar en las mismas condiciones" Raúl García Miembro de la directiva de la Asociación de Chiringuitos del Litoral Asturiano

La mar de fondo Vistas de la playa de Frejulfe desde el chiriniguito

Los empresarios advierten de que si las instalaciones se desmontan, "no se van a montar en las mismas condiciones", y alertan del riesgo de que los actuales negocios sean sustituidos por "un contenedor de obra pintado de marrón". El segundo gran escollo es el horario de cierre, fijado a las 23:59 horas. "Es muy pronto, si vas de cena a las diez de la noche, tendremos que apurarte", ha criticado García. La asociación ha realizado un estudio preliminar que estima la pérdida de 150 empleos directos solo entre sus asociados.

Contradicciones y desventaja competitiva

Los hosteleros critican que el decreto choca frontalmente con los objetivos del propio Gobierno. Mientras la viceconsejera de Turismo, Lara Martínez, afirmaba querer "desestacionalizar el turismo", el sector cree que esta normativa "estacionaliza" la oferta al limitar su actividad. Además, subrayan que el modelo es más restrictivo que en comunidades vecinas como Galicia o Cantabria, lo que podría generar una pérdida de competitividad del litoral asturiano.

EFE / Paco Paredes Dos bañistas en una playa de Asturias

Por su parte, la Consejería de Ordenación del Territorio sostiene que la obligación de desmontar ya figuraba en la normativa vigente de 2013. Según el Principado, el problema era una "excepcionalidad" que se usó de forma "arbitraria" para eludir el desmontaje, motivo por el cual se elimina ahora. Ante este escenario, los hosteleros han manifestado su intención de pelear por la continuidad de sus negocios.

Pelearemos hasta hasta el final y si es necesario, ejerceremos acciones legales" Raúl García Miembro de la directiva de la Asociación de Chiringuitos del Litoral Asturiano

"Pelearemos hasta hasta el final", ha sentenciado Raúl García, confirmando que "no cerramos las puertas a acudir a los tribunales". La asociación ya ha presentado sus alegaciones al proyecto de decreto y solicita su revisión integral, pidiendo la eliminación de las restricciones que consideran desproporcionadas y medidas que garanticen la viabilidad del sector. Si no se atienden sus demandas, ejercerán acciones legales.