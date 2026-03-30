Un mal tercer cuarto condena al Jaén CB frente al potente Caja 87

El Jaén Paraíso Interior Jaén CB afrontaba una tarde de máxima dificultad en un Olivo Arena que volvió a presentar una buena entrada en el Día de la Provincia. Los de Javier Carrasco necesitaban sumar para alejarse del descenso directo, pero enfrente tenían a un Caja 87 lanzado en la lucha por los puestos altos de la tabla.

Igualdad hasta el descanso

El partido arrancó con un gran ritmo e igualdad. Aunque el Caja 87 salió con determinación, el Jaén CB sostuvo el pulso y reaccionó con carácter, creciendo desde la defensa. Un parcial de 10-0 cambió la dinámica y la figura de Tikhonenko (20 puntos), con dos triples casi consecutivos, colocó el 26-22 al final del primer cuarto.

El segundo acto mantuvo el partido abierto, aunque el protagonismo ofensivo fue visitante. Sergio Cecilia asumió los galones en el Caja 87, mientras el Jaén CB comenzaba a sufrir condicionado por las faltas y con problemas para cerrar el rebote. Aun así, los locales no se desengancharon del partido y llegaron al descanso con un ajustado 44-46 que dejaba todo por decidir.

Un tercer cuarto fatídico

Tras el paso por vestuarios llegó el momento que marcó el encuentro. En apenas cinco minutos, una combinación de faltas, desacierto y decisiones precipitadas de los locales coincidió con el mejor momento del conjunto sevillano. El parcial de 9-29 fue un golpe definitivo del que el equipo jiennense ya no pudo recuperarse, con un Clark muy acertado desde el perímetro.

El tercer cuarto nos ha sacado del partido"

Con un marcador de 53-75 al final del tercer periodo, el último cuarto comenzó con el partido prácticamente decidido. Pese a ello, el Jaén CB tiró de orgullo y no bajó los brazos, encontrando en Godwin Bohaen a su principal referente ofensivo. El jugador firmó un gran tramo final (22 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias y 27 de valoración) para maquillar el resultado y dejar el 83-93 definitivo.

En la rueda de prensa posterior, el técnico Javier Carrasco fue claro al analizar la derrota: "No hemos sabido llevar el partido a nuestro terreno y ante un equipo como Caja 87 eso es decisivo. El tercer cuarto nos ha sacado del partido".

Pese a la derrota, el conjunto jiennense, que echó en falta mayor presencia interior, mantiene margen sobre sus perseguidores en la lucha por la permanencia y continúa con Logrobasket en el horizonte para evitar el playout. El próximo domingo 5 de abril, a las 12:30 horas, el Olivo Arena acogerá otro duelo exigente ante el UEMC Valladolid, tercer clasificado.