La Nao Santa María atraca en Cartagena y abre sus cubiertas para viajar al siglo de los descubrimientos

La réplica de la Nao Santa María ha atracado por primera vez en el Puerto de Cartagena, donde permanecerá hasta el próximo domingo 5 de abril. La legendaria embarcación invita a sus visitantes a viajar al siglo XV para descubrir cómo era la vida a bordo del navío que, junto a las carabelas Pinta y Niña, protagonizó el descubrimiento de América a manos de Cristóbal Colón.

Un museo flotante en Cartagena

Con tres cubiertas accesibles, la Nao Santa María se transforma en un museo flotante que transporta a la época de los grandes navegantes. Los visitantes podrán explorar sus estancias en pases programados desde las 10:00 hasta las 19:30 horas. Al acto de apertura ha asistido el concejal de Patrimonio, Pablo Braquehais, y se ha anunciado que el barco realizará una gran gira por Reino Unido y otros puertos de Europa en 2026.

Las entradas tienen un precio de 8 euros para adultos y 4 euros para niños de 5 a 10 años, con un bono familiar disponible por 20 euros. Los menores de cinco años tienen acceso gratuito.

Ayto Interior de la nao

La historia de la nave capitana

La nao Santa María original fue la nave capitana de la flota que partió del puerto de Palos de la Frontera (Huelva) el 3 de agosto de 1492. Propiedad del navegante y cartógrafo Juan de la Cosa, fue adquirida por la corona española para formar parte de la expedición que cambiaría el curso de la historia universal.

Tras hacer escala en La Gomera (Islas Canarias), la expedición navegó durante 33 días. El 12 de octubre de 1492, la Santa María, con 40 hombres a bordo bajo el mando de Colón, alcanzó tierras americanas, protagonizando uno de los encuentros más trascendentales de la historia.

El viaje de la nao terminó la Navidad de 1492 en la isla La Española, la actual Haití. La nave encalló y naufragó por el descuido de un grumete. Con los restos de su madera se construyó el Fuerte Navidad, el que fue el primer asentamiento español en América.