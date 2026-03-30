La Diputación de Cuenca aumenta la inversión en Semana Santa más de un sesenta por ciento desde 2019

El presidente de la Diputación, Álvaro Martínez Chana, ha destacado que la Semana Santa es una de las épocas de mayor afluencia en la provincia de Cuenca. Según ha explicado, la celebración atrae no solo a turistas, sino también a muchos conquenses que regresan a sus pueblos natales para participar en las tradiciones locales.

Aunque no existe un estudio provincial detallado sobre el impacto económico, Martínez Chana ha confirmado que la ocupación es muy alta. "Nos consta, al hablar con alcaldes y representantes de la hostelería, que durante estos días las casas rurales y los hoteles rurales se ven prácticamente con el cartel de no hay habitaciones", lo que repercute positivamente en la economía local.

Más de 200.000 euros de inversión

Desde la Diputación, la Semana Santa se considera una de sus señas de identidad, ya que, en palabras del presidente, "va inherente al carácter de los y las conquenses". Por ello, Chana ha explicado que la institución ha incrementado las ayudas en más de un 60 por 100 desde 2019, alcanzando casi 215.000 euros destinados a la Semana de Música Religiosa, hermandades y cofradías. De esta cifra, 65.000 euros se han conveniado con la Junta de Cofradías de Cuenca y 15.000 euros se han destinado al Museo de la Semana Santa.

Un llamamiento al respeto y al civismo

Chana ha enviado un mensaje a todos los conquenses, pidiendo que la celebración se viva "desde el máximo respeto", al tratarse de una tradición con un fuerte componente religioso y devocional. Ha animado a todos a participar activamente en las distintas procesiones y actos programados.

Además, ha hecho un llamamiento al civismo en la parte más lúdica de la celebración. El presidente ha subrayado la importancia de la imagen exterior de la fiesta: "Seamos conscientes del valor que tiene desde ese punto de vista sentimental y de la fe, pero también la proyección que tiene en el exterior y la repercusión que eso puede tener si dañamos su imagen". Ha concluido afirmando que Cuenca es una de las "Semana Santa referentes a nivel nacional" y que se debe seguir en esa línea.