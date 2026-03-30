Mertxe Ansa (Saneamientos Pereda): "La clave es evolucionar sin perder los valores familiares"

En la sección semanal de COPE Euskadi dedicada a las Empresas vascas, conocemos la historia de Saneamientos Pereda, una firma familiar de Bizkaia que ha acompañado a miles de personas en la reforma de sus hogares. Su gerente, Mertxe Ansa Pereda, que representa a la tercera generación al frente del negocio, explica cómo han logrado mantenerse como un referente durante 60 años.

Tres generaciones de confianza

Saneamientos Pereda nació en 1964 en el barrio bilbaíno de Santutxu. "Somos ya tres generaciones las que llevamos al frente de este negocio local", afirma Mertxe Ansa. Para ella, ser una empresa familiar implica defender valores como la cercanía y el compromiso, lo que define como "una forma de trabajar donde la palabra y la confianza siguen teniendo mucho valor".

Lo que empezó como un pequeño negocio se ha transformado en una empresa con 32 empleados, dos grandes exposiciones en Bilbao y Barakaldo y una tienda online plenamente operativa. Su exposición de Barakaldo es, a día de hoy, "la más grande en cuanto a cuartos de baño", con más de 60 baños reales y un catálogo con más de 90.000 referencias.

La nuestra es una forma de trabajar donde la palabra y la confianza siguen teniendo mucho valor" Mertxe Ansa Pereda Gerente de Saneamientos Pereda

Adaptación al cliente y las nuevas tendencias

En un sector muy competitivo, la clave de su éxito ha sido "mantener la esencia familiar mientras nos modernizamos". Aunque tradicionalmente su cliente era el profesional, siempre han apostado por el cliente particular, que "viene ahora muy informado", algo que, según Ansa, "facilita la conversación" pero también exige más rigor.

La firma vizcaína se diferencia por su atención personalizada y una coordinación de servicios que simplifica las temidas obras. De hecho, ofrecen procesos muy ágiles: un cambio de bañera por ducha puede realizarse en solo dos días, mientras que una reforma completa del baño se lleva a cabo en una semana.

El baño como espacio de bienestar

La pandemia ha reforzado la idea del baño como una inversión, porque "los baños no son lo que eran, son lugares para relajarse, para disfrutarlos", señala Ansa. Las tendencias actuales se centran en la eficiencia energética, como la aerotermia, los platos de ducha a ras de suelo y los nuevos paneles SPC, que evitan grandes obras al instalarse sobre el azulejo antiguo.

Los platos de ducha a ras de suelo, entre las principales demandas

Los baños no son lo que eran, son lugares para relajarse, para disfrutarlos" Mertxe Ansa Pereda Gerente de Saneamientos Pereda

De cara al futuro, Saneamientos Pereda apuesta por la digitalización para mejorar la experiencia del cliente y por seguir profesionalizando el asesoramiento técnico y estético. Todo ello, manteniendo su apuesta por proveedores nacionales y con el objetivo, concluye Mertxe Ansa, de "seguir creciendo sin perder la esencia familiar y mantenernos como referentes en Bizkaia".