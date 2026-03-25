El motor jiennense celebra su gala de campeones de la Copa Diputación 2025

El Centro Cultural Baños Árabes de Jaén ha acogido la entrega de premios del Campeonato Provincial de Automovilismo ‘Copa Diputación Jaén 2025’, un evento organizado por la Federación Andaluza de Automovilismo (FAA). La gala ha contado con la presencia de la diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, el presidente de la FAA, Manuel Alonso Borbalán, y el delegado provincial, José García.

Principales galardonados de la temporada

En la categoría de pilotos, Adolfo Gutiérrez se ha alzado con el primer puesto, seguido por José Manuel Arco y José Manuel Marchal en segunda y tercera posición, respectivamente. En el apartado de copilotos, los galardones han recaído en Esther Gutiérrez, José Manuel Montenegro y Noelia Arco.

Reconocimientos especiales

La gala también ha servido para otorgar distinciones especiales a deportistas jiennenses destacados a nivel regional y nacional. Antonio Jesús Pérez ha sido reconocido como campeón de Andalucía de Karting en la categoría Máster Rotax 2025, mientras que David Jesús Nieto ha sido premiado como campeón de España de copilotos en la categoría T4 del Campeonato de España de Todoterreno.