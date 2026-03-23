El mercado aguanta la tensión en Oriente Medio: las claves ocultas del conflicto que miran a China

La tercera semana de la guerra en Oriente Medio ha concluido con unos mercados que, pese a la tensión y a un crudo amenazando con superar los 100 dólares, se resisten a entrar en pánico. La semana cerró con caídas relevantes en Europa, del 3,5 % para el Euro Stoxx 600 y del 4,5 % para el DAX, mientras que el Ibex caía un 2 %. Al otro lado del Atlántico, en Wall Street, las pérdidas fueron más contenidas, con descensos del 1 % para el NASDAQ y el S&P.

Las "verdaderas razones" del conflicto

En su análisis semanal en la cadena COPE, Antonio Carpio, de Renta 4 Banco en Jaén, sugiere mirar más allá de la razón aparente del conflicto. Apoyándose en una cita del famoso banquero JP Morgan, que decía que "están las razones, y luego están las verdaderas razones", Carpio señala que la justificación oficial es el peligro de que Irán perfeccione su programa nuclear.

Están las razones, y luego están las verdaderas razones"

Sin embargo, citando un artículo de Jesús Sánchez Quiñones, director general de Renta 4 Banco, Carpio expone las que podrían ser las verdaderas razones, que apuntan directamente a China. Las importaciones chinas de petróleo desde Venezuela (4 %) e Irán (11 %) han estado evitando las sanciones de Estados Unidos. Con el acceso al crudo venezolano perdido y el iraní en riesgo, junto a la posibilidad de un cierre del estrecho de Ormuz, se pondría en jaque el suministro energético de China, un objetivo que coincide con la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos para 2025 de debilitar al gigante asiático.

La reacción de los mercados

La reacción de los mercados financieros a esta compleja situación geopolítica no está siendo uniforme. Según explica Carpio, la composición sectorial de cada índice es clave para entender su comportamiento. El S&P 500, con una fuerte presencia de sectores no cíclicos y sectores defensivos como salud o consumo básico, es el que menos cae.

Por el contrario, Europa, con una economía más dependiente de sectores tradicionales y cíclicos, sufre más. El caso más claro es el del IBEX 35, que se posiciona como uno de los índices que mayores caídas registra, acumulando un descenso de en torno al 10 %.

A pesar de la gravedad de la situación, la realidad es que por el momento "lo que hay es más miedo que realidad". Antonio Carpio subraya que las caídas están siendo limitadas porque los mercados parecen descontar que el conflicto no se va a alargar mucho. No obstante, la clave está en el precio del crudo: si se mantiene en niveles elevados durante mucho tiempo, tendrá un impacto directo en el crecimiento de la economía global y las bolsas sí podrían verse más afectadas.

Lo que hay es más miedo que realidad"

Recomendaciones para el inversor

A la hora de tomar decisiones de inversión, la estadística histórica ofrece algo de calma. Carpio recuerda que, por lo general, los conflictos geopolíticos no suelen tener un impacto duradero en los mercados. La corrección mediana en bolsa del S&P 500 ante este tipo de eventos ha sido de un 6 %, cifra muy similar a la que ya se ha corregido desde máximos.

Además, la perspectiva histórica también muestra que las subidas posteriores a estas correcciones durante los 12 meses siguientes han sido, de media, cercana al 15 %. Por tanto, la recomendación principal es "aprovechar las caídas para comprar, pero siempre diversificando el momento de entrada".