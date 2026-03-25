La Policía de Badajoz vigila de cerca los patinetes eléctricos tras la nueva normativa

La Policía Local de Badajoz ha iniciado durante las últimas semanas una campaña informativa sobre la nueva normativa de la DGT que regula el uso de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP). La iniciativa se ha desarrollado de forma aleatoria en diferentes turnos de trabajo para dar a conocer las condiciones mínimas que deben cumplir estos vehículos en los desplazamientos urbanos.

Registro y seguro, obligatorios

Entre las condiciones más destacadas, la normativa exige la obligatoriedad de inscribir el vehículo en el registro oficial y portar la etiqueta identificativa correspondiente para poder circular. Además, es imprescindible contar con un Seguro de Responsabilidad Civil que cubra posibles daños a terceros.

Zonas de circulación y prohibiciones

La regulación es clara respecto a los lugares permitidos: está totalmente prohibido circular por aceras, zonas peatonales, pasos de travesía, autopistas, autovías, vías interurbanas o túneles en ámbito urbano. Por el contrario, los VMP tienen permitida la circulación por cualquier calzada urbana.

La velocidad de los vehículos debe estar comprendida entre los 6 y los 25 km/h. La DGT también recuerda que está terminantemente prohibido circular con auriculares puestos, así como hacer uso del móvil o cualquier otro dispositivo electrónico mientras se conduce.

Requisitos técnicos del vehículo

Finalmente, la publicación de la DGT establece los requisitos técnicos que deben cumplir los patinetes. Es obligatorio que dispongan de un sistema de frenado, un timbre y un sistema de luces y dispositivos reflectantes delanteros y traseros para garantizar una correcta visibilidad.