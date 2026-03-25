Vicenç Arnaiz alerta del "destrozo neurológico" que las pantallas provocan en el cerebro de los niños

El psicólogo y experto en infancia Vicenç Arnaiz ha presentado su último trabajo, 'Educar a la intemperie', una recopilación de 62 de sus artículos que sirve como una “brújula para educar en tiempos de incertidumbre”. En la obra, Arnaiz aborda los profundos y acelerados cambios sociales y culturales que obligan a repensar los patrones educativos, con una crítica contundente al impacto de la digitalización en el desarrollo infantil.

El peligro de la sobreexposición digital

Arnaiz advierte con preocupación sobre el grave daño que genera la tecnología. “Las pantallas están haciendo destrozos en los cerebros y en las relaciones”, afirma. El experto explica que el cerebro infantil, por su alta plasticidad, recibe la información sensorial de los dispositivos y se adapta a sus potentes estímulos, lo que provoca que las relaciones humanas, que no son tan trepidantes, pierdan atractivo para ellos.

Esta alerta ha encontrado respaldo en casos concretos, como la reciente decisión de un instituto de Ciutadella de reducir las horas de digitalización en las aulas tras confirmar los expertos sus efectos perjudiciales. Esta medida, según Arnaiz, choca con la paradoja de que a la vez se presione a los padres desde los centros para comprar dispositivos Chromebooks, sin advertir de los riesgos asociados a su uso.

Las pantallas causan en los niños un estrés de carácter neurológico" Vicenç Arnaiz Psicólogo experto en infancia

El psicólogo califica la situación como “un auténtico disparate” y subraya que el abuso de la tecnología es más perjudicial que otros factores. “Las pantallas causan en los niños un estrés de carácter neurológico”, insiste Arnaiz, detallando que el cerebro busca biológicamente replicar esos estímulos tan sugerentes y continuados que ofrecen los dispositivos, en detrimento de la interacción real.

Desmontando el mito del niño egoísta

Otro de los grandes temas que Arnaiz combate en su obra es la idea, a su juicio errónea, de que los niños son egoístas por naturaleza. El autor atribuye esta creencia a la “ignorancia” y a un profundo desconocimiento sobre las etapas del desarrollo infantil. Para él, lo que a menudo se interpreta como egoísmo es en realidad una falta de madurez para regular sus propios impulsos.

Es un auténtico disparate y mucho más destrozo causan las pantallas" Vicenç Arnaiz Psicólogo experto en infancia

Para ilustrar hasta qué punto han existido disparates sobre la infancia, Arnaiz recuerda la creencia científica, vigente hasta los años 80, de que los bebés no sentían dolor al asumir que su cerebro no estaba conectado. Esta idea, hoy totalmente refutada, justificó durante décadas intervenciones quirúrgicas sin anestesia. “No es tanto una cuestión de maldad, sino de ignorancia”, reflexiona el psicólogo.

Frente a esa imagen, Arnaiz defiende que la empatía y la colaboración son espontáneas en la infancia. “Basta con que un niño esté usando una cosa para que todos quieran jugar”, ejemplifica, matizando que no se trata de un arrebato egoísta, sino de un impulso de imitación e interés social. Como prueba, menciona proyectos en los que niños de escuela visitan centros de día y ayudan a personas mayores de forma natural y desinteresada.

Una brújula para padres y educadores

'Educar a la intemperie', que recopila artículos publicados en el 'Diario Menorca', se presenta como una herramienta fundamental en el contexto actual. Arnaiz concluye que “los patrones educativos que nos guiaron ya no sirven” y que es necesario transformar continuamente los objetivos y la mirada hacia la infancia. El libro se encuentra disponible en las librerías de Menorca.