Ernesto Medina carga contra la monarquía y la define como "un cuento para niños"

El profesor Ernesto Medina ha dedicado su columna semanal, Las divinas palabras de la cadena COPE, a analizar el papel de la monarquía en la sociedad actual. A raíz de una reciente visita de los reyes a Jaén, el colaborador ha ofrecido una crítica reflexión sobre la institución, calificándola como un anacronismo.

Una superstición en el siglo XXI

Durante su intervención, Medina ha afirmado con rotundidad que, a su juicio, "la monarquía en una sociedad del siglo veintiuno que se pretenda libre y avanzada, solo puede ser considerada una superstición, una reliquia o un abotargamiento del raciocinio". El profesor ha comparado el saludo de los miembros de las dinastías reinantes con el movimiento repetitivo del gato de la suerte japonés, el maneki neko.

Mira, como los reyes, leyenda, cuentos para niños" Ernesto Medina

Para ilustrar su postura, el colaborador ha recurrido a una anécdota protagonizada por dos personajes, la dama de Cubero y Culcas. En el relato, la dama, que se declara republicana, critica la institución afirmando: "mira, como los reyes, leyenda, cuentos para niños".

Una visita 'fuera de temporada'

La reflexión de Medina ha surgido a raíz de la visita real a Jaén, que ha descrito irónicamente como una "cabalgata de reyes fuera de temporada". El profesor ha comentado el boato del evento, con autoridades de gala y un público que aclamaba a los monarcas, aunque ha señalado que hoy en día "una visita real ya no abre los telediarios".

Este anacronismo de la monarquía y los séquitos me rejuvenece varios siglos" Ernesto Medina

La historia concluye con una nota irónica, cuando la propia dama de Cubero, pese a declararse republicana, admite ante su interlocutor: "sabes, querido, este anacronismo de la monarquía y los séquitos me rejuvenece varios siglos".