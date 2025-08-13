Fran Anera: "La ilusión con la que estamos trabajando se verá en el campo"

El 13 de agosto de 1922, en Jaén nació un sentimiento imposible de describir con palabras. Hace 103 años, brotó en esta tierra el inicio de un legado centenario basado en la ilusión, emoción y pasión por unos colores que hoy luce orgullosa esta ciudad y buena parte de la provincia. Hace 103 años se fundó el Real Jaén CF, y ante esta efeméride, hoy hablamos con el director general y consejero delegado de la entidad, Fran Anera.

mejoras en el estadio

Este aniversario se celebra esta tarde en La Victoria con un partido de pretemporada ideal para la ocasión. El Antequera visita el estadio jiennense, el cual lucirá algunas novedades, tales como el nuevo césped. Varias son las mejoras las que el club ha llevado a cabo en el interior del estadio, a pesar de no contar aún con la concesión demanial de las instalaciones. “Es nuestra casa y hay que cuidarla”, señala Fran Anera en esta entrevista concedida a COPE Jaén. Una charla, en la que el máximo accionista del club resalta la importancia de contar con esa concesión de cara a la viabilidad económica e institucional de la entidad.

campaña de abonados

Una viabilidad económica, que también pasa este año por contar con el respaldo de la afición. Anera asegura sentirse “decepcionado” por esta campaña de abonados, que no marcha según lo previsto. Algo más de 3.700 abonados han apostado a 13 de agosto por acudir cada dos semanas al estadio de La Victoria, y eso es algo que lamenta el propio Anera. No obstante, aún confía en que en este próximo mes y medio, los indecisos puedan “engancharse” al equipo y retirar su carnet de abonado.

En cuando al trabajo en la parcela institucional, el director general del Real Jaén insiste en esfuerzo e ilusión de este equipo de trabajo. Son ingredientes claves para que el éxito deportivo también sea tónica general en esta emocionante temporada en la Segunda Federación. En ese sentido, Anera confirma a COPE Jaén que la plantilla no está cerrada todavía, aunque resalta la unión y calidad de este grupo de futbolistas encabezados por Manuel Herrero.