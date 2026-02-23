Sierra Mágina se abre al futuro con un innovador sendero para conectar naturaleza y deporte

El Parque Natural de Sierra Mágina da un paso decisivo hacia un modelo de turismo más sostenible con la presentación de su nueva web y dos guías especializadas en senderismo y cicloturismo. Impulsado por la Diputación de Jaén, este proyecto es la primera fase del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, financiado con más de tres millones de euros de fondos Next Generation EU. El objetivo es posicionar la comarca como un referente en turismo activo y respetuoso con el entorno.

Un recorrido por la historia y la naturaleza

La actuación estrella del plan es el diseño de un innovador sendero intermodal que combina itinerarios a pie y en bicicleta. Este recorrido aprovecha la red de caminos tradicionales, vías pecuarias y pistas forestales para conectar todos los municipios del parque, según ha explicado el presidente de la Diputación, Paco Reyes. Bajo el lema “Camina, corre y vuela”, la estrategia también integra otras actividades de turismo activo como el parapente o las nuevas vías ferratas que se están instalando en la zona.

Paco Reyes ha destacado que, aunque Sierra Mágina es “desconocida para mucha gente”, se trata de un parque “prácticamente virgen” con un enorme potencial. Se espera que el sendero intermodal esté prácticamente finalizado y disponible para su uso a lo largo del mes de junio. “Es una oportunidad que Máquina va a ser capaz de aprovechar de aquí en adelante”, ha señalado el presidente de la Diputación.

Buscan muchas veces la relación familiar, el volver a hablar, el conversar" Manuel Almazán Las Aguas de Arbuñiel

El motor de la economía local

El nuevo plan busca ser un revulsivo para las empresas locales que llevan años apostando por el territorio. Rafa Bayona, gerente de Ociomágina Turismo Activo, confirma que “la gente cada vez pide más actividades en contacto con la naturaleza” y destaca el atractivo de las nuevas vías ferratas. Por su parte, Andrés Cobo, de Actividades CPM Sierra Mágina, subraya que este proyecto dará “mucha visibilidad” al parque.

El oleoturismo se consolida como otra pata fundamental del desarrollo sostenible de la comarca. Fernando López García, gerente de Tuelma, Tierras de Jaén, ofrece una experiencia completa que va desde la visita a olivares centenarios y almazaras hasta catas y gastronomía. Según explica, esta propuesta permite al visitante vivir el territorio y poner en valor “el trabajo que hay detrás de esa botella”.

En el ámbito del alojamiento, complejos como Las Aguas de Arbuñiel son un ejemplo del modelo turístico que se quiere potenciar. Su gerente, Manuel Almazán, relata que los viajeros que llegan a la comarca “buscan muchas veces la relación familiar, el volver a hablar, el conversar”. Su establecimiento ofrece un espacio para la desconexión que se complementa con una gastronomía local y un entorno natural privilegiado.

Conectar toda Sierra Mágina era algo impensable hasta el día de hoy" Antonio Morales Presidente ADR Sierra Mágina

Una apuesta por el futuro rural

Este proyecto representa la “culminación de una ardua labor de cooperación entre administraciones”, en palabras de Antonio Morales, presidente de la Asociación para el Desarrollo Rural de Sierra Mágina. Morales ha asegurado que conectar toda la comarca a través de estos caminos históricos “era algo impensable hasta el día de hoy”. La iniciativa no solo vertebra el territorio, sino que también preserva siglos de historia, cultura e identidad.

El plan integral no solo mejora las infraestructuras, sino que también incluye formación para los profesionales del sector con el fin de garantizar una oferta de calidad. Según datos mencionados por Paco Reyes, la provincia de Jaén fue valorada con un 9,4 sobre 10 por los turistas en 2023, la más alta de Andalucía, un éxito que atribuye al “trato sincero, amable y de calidad” que ofrecen los empresarios y trabajadores locales.