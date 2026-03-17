La Rioja regala 10 euros para comprar libros: Así puedes conseguir uno de los 1.600 bonos disponibles

El Gobierno de La Rioja, en colaboración con la Asociación de Librerías de La Rioja, ha puesto en marcha la segunda edición de la campaña Bono Lectura. En total, se ponen a disposición de los ciudadanos 1.600 bonos de diez euros cada uno para la compra de libros.

¿Cómo y cuándo se pueden solicitar los bonos?

Los bonos se podrán descargar en la página web de la FER desde este martes 17 de marzo, y hasta el jueves 30 de abril de 2026, o hasta que se agote el presupuesto. Cada cliente podrá descargar un bono de diez euros por DNI, que podrá canjear en las librerías adheridas por una compra mínima de treinta euros. Quedan excluidos de la promoción los libros de segunda mano, los libros de texto y el material escolar o de oficina.

La campaña permite acumular varios bonos en una misma compra. De esta forma, se podrán utilizar dos bonos para compras de sesenta euros o más, tres para gastos superiores a noventa euros, y hasta cuatro bonos en compras de 120 euros o más.

En este enlace, el BONO LECTURA 2026.

En La Rioja, alrededor de dos tercios de la población lee libros en su tiempo libre, situando a la comunidad por encima de la media española en hábito lector.

Librería

Nivel de lectura y perfil lector

Aproximadamente un 68% de los riojanos declara leer en su tiempo libre, frente a una media nacional en torno al 66,2%. La Rioja aparece en torno al quinto lugar entre comunidades, solo por detrás de Madrid, País Vasco, Cataluña y Navarra, según el Barómetro de Hábitos de Lectura 2025 que ha elaborado la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE).

Entre jóvenes de 14 a 24 años, cerca del 75–77% se declara lector por ocio, lo que desmiente el tópico de que la juventud no lee.

Frecuencia, formato y motivaciones

Más de la mitad de la población lectora lee con una frecuencia semanal o superior, consolidándose como actividad habitual de ocio. Crecen los lectores en formato digital: aproximadamente un tercio de quienes leen lo hace también en soportes digitales, principalmente e‑reader, móvil y ordenador.

La falta de tiempo y la preferencia por otros entretenimientos siguen siendo las principales razones de quienes no incorporan la lectura a su ocio.

Alamy Stock Photo Un adolescente leyendo un libro

Diferencias por género y edad

Las mujeres presentan un porcentaje de lectoras superior al de los hombres (en torno a 72% frente a cifras masculinas algo menores), manteniendo una brecha estable desde 2017.

Mejora el hábito lector entre mayores de 65 años, vinculado a cohortes con mayor nivel educativo que se incorporan a ese tramo de edad.

Entre niños de 6 a 9 años, más del 80% lee en su tiempo libre, y alrededor del 78% de los hogares con menores de 6 años declaran que los padres les leen libros.

​Compra de libros y canales

La compra de libros continúa creciendo, con la librería física como principal canal, aunque pierde peso frente a cadenas de librerías y venta online.

Entre 2017 y 2025, los índices de lectura por ocio han aumentado en más de 6 puntos porcentuales a escala estatal, tendencia que también se refleja en La Rioja.

En 2024–2025 se alcanzan máximos históricos de lectura por ocio (por encima del 65% de la población española), lo que consolida la lectura como una de las principales actividades de ocio.

La Rioja se mantiene de forma consistente por encima de la media estatal en porcentaje de lectores en tiempo libre, consolidando una imagen de comunidad con fuerte cultura lectora.