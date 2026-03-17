La proliferación de conejos, la procesionaria del pino y los castores ponen en alerta al campo y a los ecosistemas

En los últimos años, diferentes especies animales y plagas están generando importantes problemas en el entorno rural y natural de España. Agricultores, expertos y administraciones advierten de que estos fenómenos están teniendo un impacto creciente tanto en la agricultura como en los ecosistemas, por lo que reclaman medidas eficaces para minimizar sus efectos.

Uno de los problemas más graves es la proliferación de conejos, que está poniendo contra las cuerdas a muchas personas agricultoras. Estos animales devoran cultivos y dañan campos enteros, lo que pone en riesgo las cosechas y provoca importantes pérdidas económicas. Los profesionales del campo alertan de que el aumento de su población está causando un daño cada vez mayor en el sector agrícola. Ante esta situación, reclaman soluciones urgentes a la administración para controlar la expansión de esta especie y proteger las explotaciones agrícolas.

Otro de los problemas que preocupa especialmente en España es la presencia de la procesionaria del pino, considerada el insecto defoliador más importante de los pinares del país. Durante el invierno, las larvas de esta oruga se agrupan en los característicos bolsones blancos que cuelgan de las ramas de los pinos. Cuando se acerca el mes de febrero, es habitual ver estos nidos en las copas de los árboles, lo que alerta especialmente a las personas que pasean por zonas de pinares con niños o perros.

El contacto con las orugas puede resultar peligroso. En el caso de los niños, el contacto con sus pelos urticantes puede provocar irritaciones o urticaria en la piel. Sin embargo, para los perros el riesgo puede ser mucho mayor, ya que si entran en contacto con ellas pueden sufrir inflamaciones graves en las vías respiratorias, lo que en algunos casos puede llegar a ser mortal.

Para controlar de forma artificial las poblaciones de procesionaria se utilizan distintos métodos físicos, químicos y biológicos. Entre ellos destacan las trampas de feromonas, que capturan a los machos adultos y reducen las posibilidades de reproducción. También se emplean métodos físicos como la eliminación de los bolsones cuando las orugas están dentro: estos se cortan, se apilan y posteriormente se incineran.

Aun así, distintos expertos del CREAF (Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales) señalan que el mejor método para controlar la procesionaria sería el equilibrio natural de los ecosistemas, siempre que este no se vea alterado. La oruga cuenta con numerosos depredadores naturales, como pájaros, hormigas rojas, avispas o murciélagos. Sin embargo, algunos de sus principales depredadores, como el cuco o la abubilla, pasan el invierno en África, por lo que no están presentes en determinados momentos clave para controlar su expansión. Este desajuste temporal favorece que en muchos lugares aumente la presencia de procesionaria.

LOS CASTORES, DAÑOS EN ÁRBOLES Y ZONAS HÚMEDAS

Otro fenómeno que también está generando preocupación en algunas zonas es la presencia de castores, que pueden provocar daños en árboles cercanos a ríos y zonas húmedas. Estos animales desgastan los troncos al roerlos para alimentarse o construir sus refugios, lo que puede debilitar los árboles y aumentar el riesgo de que se caigan.

En este sentido, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona ya está trabajando para minimizar las afecciones que causan los castores en esta época del año. Entre las medidas aplicadas destaca la protección de los árboles mediante una mezcla de aceite de linaza y arena que genera rechazo en estos animales. Según explican desde la entidad, se trata de una técnica que se lleva aplicando desde hace años y que se intensifica en determinados periodos.

Además, también se han colocado mallas protectoras en algunos árboles situados junto al río dentro del Parque Fluvial del Arga. Estas defensas, gestionadas por el Ayuntamiento de Pamplona, tienen como objetivo proteger los troncos antes y después de que puedan ser mordidos, evitando así que los ejemplares mueran.

El experto en temas ambientales y Premio Nacional de Medioambiente, Julen Rekondo; el agricultor David Navarro y el veterinario Nicolás Urbani, analizarán en COPE Navarra todos estos temas a partir de las 12:20 horas.