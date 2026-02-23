La inteligencia artificial avanza para sustituir al software y sacude al sector tecnológico

El sector tecnológico vive momentos de agitación. La reciente presentación de nuevas funcionalidades en la plataforma Claude, un modelo de inteligencia artificial conversacional de la compañía Anthropic, ha generado un auténtico revuelo en la industria del software. Así lo explica Antonio Carpio, director de la sucursal de Renta 4 Banco en Jaén, quien señala que esta evolución ha provocado caídas en bolsa durante la última semana en el sector.

Ganadores y perdedores de la IA

Según Carpio, algunos segmentos corren un riesgo claro. En el ámbito de la externalización de procesos de negocio, tareas como la búsqueda y contratación de personal, actualmente realizadas por personas, podrían ser asumidas por la IA. "Con un modelo adecuado de inteligencia artificial, estas personas podrían ser sustituidas por una máquina", advierte el experto. Otro sector amenazado es el de los clasificados y mercados online, como los portales de búsqueda de coches o reserva hotelera, que podrían verse superados por los nuevos algoritmos.

Por el contrario, otros negocios no solo no ven peligrar su posición, sino que podrían salir beneficiados. Carpio destaca los programas de gestión de recursos de clientes (CRM), como Salesforce o SAP, cuya principal fortaleza son sus bases de datos propias, a las que la IA no tiene acceso. También el sector de la ciberseguridad se verá reforzado, ya que "añadir una capa de inteligencia artificial a esta defensa mejora con creces sus capacidades" frente a ataques cada vez más complejos.

Un mercado cauto ante la incertidumbre

Este debate tecnológico se enmarca en una semana de cierta atonía en los mercados. Aunque los índices europeos subieron un 2% y los americanos un 1% encaminándose hacia máximos históricos, los inversores mantienen la cautela. Según Carpio, en el ánimo del mercado influye la dicotomía entre los datos de inflación optimistas de EE. UU. y el tono más restrictivo de la Reserva Federal (Fed), junto a la escalada de tensiones geopolíticas en Irán.

La importancia de ser selectivo

Ante este escenario de disrupción creativa, Carpio subraya que es fundamental ser selectivo y saber distinguir dónde está la oportunidad y dónde la amenaza. El experto insiste en la importancia de contar con asesoramiento profesional para los inversores.