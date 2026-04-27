Renta 4 Banco desvela la fórmula para que tu dinero trabaje por ti sin necesidad de ser un experto

Los mercados financieros han mostrado un signo contrario durante la última semana, con ligeras subidas en el S&P y caídas en los principales índices europeos como el IBEX (-4%). En este contexto, Antonio Hernández Bernal, de Renta 4 Banco, ha explicado en el programa 'Herrera en COPE Jaén' las claves de la gestión discrecional de carteras como una alternativa para los inversores.

¿Qué es la gestión discrecional?

La gestión discrecional consiste en delegar en un profesional o en un equipo de expertos la capacidad de tomar decisiones de inversión en nombre del cliente. El objetivo es maximizar la rentabilidad dentro de unos parámetros de riesgo y liquidez definidos previamente. Según Hernández Bernal, mediante un contrato, el gestor puede "comprar y vender activos, operar en los mercados y ajustar la cartera sin necesidad de consultarte cada movimiento".

Antes de iniciar, el gestor define junto al inversor el perfil de riesgo, las necesidades de liquidez y la rentabilidad esperada. A partir de ahí, se diseña una cartera a medida y se realiza un seguimiento continuo para adaptar la estrategia a los cambios del mercado, ofreciendo un servicio integral.

Beneficios frente a riesgos

El principal beneficio es acceder al conocimiento y experiencia de un profesional que dedica su jornada a analizar el mercado. Esto permite tomar decisiones más informadas y reaccionar con rapidez. Otra ventaja clave es la gestión de las emociones, ya que un gestor "actúa con criterio técnico, sin dejarse llevar por el ruido", evitando así uno de los mayores enemigos del inversor particular: el sesgo emocional.

Cuánto vale poder centrarte en tu trabajo, tu familia, otros proyectos, mientras competente cuida de tu patrimonio"

Además, este servicio permite al inversor recuperar tiempo. "¿Cuánto vale poder centrarte en tu trabajo, tu familia, otros proyectos, mientras competente cuida de tu patrimonio?", plantea Hernández Bernal. Sin embargo, también existen riesgos, como unas comisiones más altas que en la gestión pasiva, ya que se paga por la dedicación de un equipo especializado.

Tampoco hay garantía de rentabilidad, pues el riesgo de mercado siempre está presente. Para Hernández Bernal, el factor más importante es la confianza en el gestor. "Un buen gestor no solo gestiona tu cartera, también te explica qué hace y por qué lo hace", subraya.

Un buen gestor no solo gestiona tu cartera, también te explica qué hace y por qué lo hace"

La propuesta de Renta 4 Banco

En Renta 4 Banco Jaén cuentan con un equipo especializado en gestión discrecional que ofrece carteras adaptadas a cada perfil, ya sea en fondos de inversión, ETFs o acciones directas. Un ejemplo es su "cartera dividendo 8 valores nacionales", diseñada para que las inversiones generen ingresos recurrentes a través de los dividendos.

Para los interesados, la oficina de Renta 4 Banco en Jaén se encuentra en la Avenida de Madrid número 15, y también se puede contactar a través del teléfono 953 29 58 44 o el correo electrónico jaen@renta4.es.