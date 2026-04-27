El Hipódromo de Suso, referente hostelero en Santander, afronta la temporada alta entre buenas reservas, subida de costes y falta de personal en Cantabria

“La cosa se está complicando mucho”. Con esta contundencia describe el momento actual Suso Gómez, responsable del restaurante Hipódromo de Suso en Santander y del Mirador de Suso en Suances. En una charla en el programa Herrera y Mediodía COPE Cantabria, este veterano hostelero, con 37 años de experiencia, analiza un presente marcado por la subida de costes: "el producto está subiendo, todos los gastos generales, luz, agua, personal, seguridad social, vamos, esto es una cadena que no sé dónde va a parar”. Una situación que, asegura, ya se refleja en el bolsillo del cliente.

La gente no llega a fin de mes, entonces, de algún sitio lo tiene que quitar" Suso Gómez Gerente de El Hipódromo en Santander y El Mirador en Suances

Aunque los fines de semana sigue siendo difícil reservar mesa, Gómez advierte que esa alta demanda concentrada no resuelve los problemas de rentabilidad del día a día. "La semana tiene 7 días y los restaurantes están día a día”, recuerda. A esta presión se suma un cliente que “se ha vuelto bastante más exigente”, buscando no solo comer bien, sino una experiencia completa que incluye rapidez, calidad y precio.

Suso Gómez

Un sector con buenas previsiones y viejos problemas

Pese a las dificultades, el sector hostelero de Cantabria encara la temporada con optimismo. Según Eduardo Lamadrid, presidente de la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria, el Puente de Mayo arranca con cifras de ocupación de entre el 70% y el 75%, con picos de hasta el 85% en Liébana, y la previsión es “superar incluso los datos del año pasado”. Lamadrid señala que una mayor planificación del turista y unos precios más bajos que en Semana Santa están animando las reservas.

Sin embargo, la sombra de la falta de personal sigue planeando sobre el sector. Lamadrid lo define como un “problema que ya no podemos denominar puntual”, sino que se repite “año tras año” y afecta a múltiples gremios. El presidente de los hosteleros insiste en que hay “muchas ofertas de trabajo” y que el foco debe estar en la formación para atraer talento. “Lo que nos faltan, es cierto, que nos faltan trabajadores”, afirma.

Hoy se trabajan las horas y y punto" Suso Gómez Responsable de los restaurantes en Santander y Suances

Suso Gómez coincide en que las condiciones han mejorado y desmitifica la imagen de jornadas interminables del pasado: “Hoy se trabajan las horas y y punto”. Aun así, la realidad es que necesita pasar de sus 26 empleados habituales a “45 o 48 personas” para cubrir la temporada de verano. Como solución parcial, fue pionero en incorporar un robot camarero, 'Cindy', en su restaurante de Suances, una ayuda tecnológica que, admite, tiene limitaciones cuando hay mucho aforo.

Cantabria, de moda: del turismo a la destilería

Ambos profesionales coinciden en que “Cantabria en sí está de moda”. Este auge, sin embargo, también trae desafíos. Gómez alerta de que algunas zonas costeras como Suances se están acercando a “cierta saturación en temporada alta”, con problemas de infraestructura como la falta de aparcamiento. “En verano no hay un sitio donde dejar ni una bicicleta”, lamenta.

El buen momento de la región también se refleja en proyectos innovadores como el de la destilería Siderit. Sus fundadores, David Martínez y Rubén Leiva, han situado a Cantabria en el mapa mundial de los destilados tras ganar el premio al mejor whisky del mundo. Un reconocimiento que, explican, desafía los prejuicios y demuestra que se puede competir con las potencias tradicionales como Escocia o Irlanda.

David Martínez (iquierda) y Rubén Leiva de Siderit

La clave de su éxito, según relatan, es la diferenciación. En lugar de copiar, han apostado por crear una nueva categoría, el “whisky español de calidad”, utilizando materia prima como el centeno del norte, barricas de roble español y afinando con vinos de Pedro Ximénez. “Si vamos a hacer un whisky escocés, siempre nos van a decir que somos una copia”, argumentan sobre su decisión de reinventar la categoría.

El premio ha supuesto una repercusión inmediata, con “llamadas de teléfono de muchos rincones del mundo” y roturas de stock en algunas de sus referencias. Para ellos, ser una “micro destilería” es una ventaja que les permite innovar constantemente, con cerca de 2.500 barricas y casi una treintena de whiskies diferentes madurando.