Agentes de la Policía Local de Palencia y la Policía Nacional han detenido, en una intervención conjunta, a un varón de 33 años como presunto autor de un delito de amenazas graves hacia la madre de su pareja y otro de tráfico de drogas. El hombre también ha sido denunciado por conducir con presencia de droga en el organismo y por portar una navaja, culminando una actuación con múltiples implicaciones delictivas y administrativas.

Amenazas y conducción temeraria

Los hechos ocurrieron el domingo por la tarde, pasadas las 17:00 horas, cuando las autoridades recibieron el aviso de que un hombre muy alterado y sin camiseta estaba amenazando a una mujer en la zona norte de la ciudad. Varias unidades policiales se desplazaron al lugar e interceptaron al individuo mientras circulaba en su vehículo, acompañado por su pareja y la madre de esta.

Según el relato de varios testigos, el detenido habría amenazado gravemente a la madre de su pareja justo después de realizar una conducción negligente. El hombre aceleraba y frenaba de manera brusca mientras las dos mujeres que iban en el coche intentaban bajarse del mismo.

Positivo en drogas y hallazgo de un arma

Una vez detenido el vehículo, los agentes procedieron a realizarle un registro corporal externo, encontrando en su posesión una bolsa de plástico con una sustancia que parece ser hachís. La droga arrojó un peso de 48 gramos, cantidad que es constitutiva de un delito contra la salud pública.

COPE Detenido un hombre en Palencia por amenazar a su suegra, conducir drogado y portar un arma

La Unidad de Atestados le practicó la prueba de detección de drogas, que resultó positiva. Esta infracción conlleva una sanción de 1.000 euros y la detracción de 6 puntos del permiso de conducir. Además, en la inspección del vehículo, los agentes encontraron en la guantera una navaja de pequeñas dimensiones abierta y unas tijeras, por lo que fue denunciado en aplicación de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Activado el protocolo por violencia de género

Ante la sospecha de que pudiera estar produciéndose un presunto delito de violencia de género, se activó el Protocolo Cero para la pareja del detenido. Este mecanismo permite establecer medidas de seguridad para proteger a la mujer en situaciones de riesgo.

La intervención finalizó con la retirada del vehículo por parte de la madre de la pareja del arrestado, ya que estaba habilitada para ello. Las autoridades han destacado el carácter colaborador de ambos cuerpos policiales en una operación compleja que abarcaba varias implicaciones delictivas y administrativas.