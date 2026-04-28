Ernesto Medina analiza el pesimismo: de los ciclos circadianos a la política actual

En su columna semanal 'Las Divinas Palabras', Ernesto Medina ha ofrecido una reflexión sobre el pesimismo, un estado de ánimo que, según él, podría depender de los ciclos circadianos. Medina confiesa que esta idea es reciente para él, ya que antes asociaba el término "circadiano" con la ciencia ficción, mencionando en broma a "kriptonianos, Horus kantianos y fenengianos".

El reloj biológico y el pesimismo

El autor explica que el término circadiano proviene del latín "circa", alrededor de, y "dies", día y se refiere al reloj biológico de 24 horas que ajusta la actividad a la luz y la oscuridad. Medina ironiza sobre cómo algunos médicos podrían usar este concepto como una explicación genérica para el desánimo: "No se preocupe, son los siglos circadianos".

Medina también distingue el pesimismo circadiano del estacional, asociado a "la maldita primavera", con sus alergias y flores. Afirma que, puestos a elegir, prefiere el primero, ya que el primaveral supone "tres meses de convalecencia que no te quita nadie".

El pesimismo crónico y la política

Finalmente, el profesor aborda el pesimismo crónico, una "enfermedad sin cura" que, según describe, se alimenta de la actualidad informativa. Para ilustrarlo, expone varios ejemplos del panorama político que nutren este estado de ánimo.

Cita las declaraciones de María Jesús Montero y Rodríguez Zapatero en un mitin en Jaén, donde afirmaron que "la financiación singular de Cataluña favorece a Andalucía". También se refiere a la reacción del público ante los "vergonzosos y escandalosos" vídeos del Comité Federal del PSOE, que algunos creen que "los habrán hecho con inteligencia artificial" por ser "muy fuertes para que sean auténticos".

Lo habrán hecho con inteligencia artificial, muy fuertes para que sean auténticos"

Critica además la campaña electoral andaluza, que en su opinión consiste en "ir de procesiones de Semana Santa" o visitar romerías, como la que ha hecho Moreno Bonilla a la Virgen de la Cabeza. Ante este panorama, Medina concluye con una nota de resignación irónica, afirmando que se da "a la bebida y a hacer puñetas", abrazando así el pesimismo circadiano.