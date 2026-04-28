Un preso en silla de ruedas desata la violencia en la cárcel de Dueñas (Palencia) y deja a un funcionario herido

Un grave incidente ha tenido lugar este domingo 26 de abril en el Centro Penitenciario de Dueñas (Palencia). Los hechos ocurrieron sobre las 12:00 horas en el módulo de enfermería, cuando un interno que había sido trasladado en silla de ruedas desde el módulo 11, por una supuesta indisposición, comenzó a mostrarse repentinamente agresivo durante la consulta médica.

La situación requirió la intervención de los funcionarios presentes para controlar al interno, que se encontraba fuera de sí. Durante el altercado, varios trabajadores resultaron lesionados. Uno de ellos ha necesitado ser atendido en el hospital por una posible rotura de menisco, según un primer diagnóstico.

Una agresión cada 14 horas

Desde la sección sindical de ACAIP en Dueñas, se ha denunciado que este suceso evidencia los riesgos de la actual política penitenciaria, que califican de "excesivamente permisiva". Según Juan José Rolania, coordinador de zona del sindicato, la situación es alarmante: "Esto no es una situación que se produzca de vez en cuando, sino que en todas las prisiones de España se producen agresiones hacia funcionarios, siendo una agresión cada 14 horas más o menos".

Dueñas precisamente es uno de los centros más peligrosos de España, es de los más conflictivos" Juan José Rolania Coordinador de zona del sindicato ACAIP

El coordinador sindical ha señalado directamente la peligrosidad del centro palentino. "Dueñas precisamente es uno de los centros más peligrosos de España, es de los más conflictivos", ha afirmado Rolania. Esta conflictividad, según el sindicato, está provocando un deterioro progresivo de la seguridad y un incremento constante de las agresiones al personal penitenciario.

El problema de la clasificación de los internos

ACAIP atribuye estos incidentes a una deficiente gestión de los reclusos. "Todas estas agresiones se deben, entre otras cosas, a una lamentable clasificación interior en la cual presos muy peligrosos conviven con el resto de internos que quieren hacer una vida normal", ha explicado Rolania. Esta mezcla, sostiene, genera un entorno de riesgo constante.

Esto va en perjuicio no solo de los funcionarios, sino también de los propios internos" Juan José Rolania Coordinador de zona del sindicato ACAIP

El sindicato subraya que las consecuencias de esta mala clasificación afectan a toda la población reclusa. "Esto va en perjuicio no solo de los funcionarios, de los trabajadores penitenciarios, sino también de los propios internos, que no quieren problemas y que se ven envueltos en esos problemas por culpa de estos internos tan peligrosos que deberían estar en otro módulo, probablemente de primer grado", ha añadido el coordinador de ACAIP.

Reivindicaciones urgentes

A raíz de este grave incidente, ACAIP ha reiterado sus reivindicaciones para atajar la escalada de violencia. El sindicato exige el reconocimiento legal de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, una medida que consideran fundamental para reforzar su protección. Piden también la aplicación efectiva de una clasificación y separación penitenciaria acorde a la realidad actual y la adopción de políticas que respalden la labor del personal.

Finalmente, la organización sindical ha querido destacar el comportamiento ejemplar y la gran profesionalidad de los funcionarios del Centro Penitenciario de Dueñas. Según ACAIP, su intervención evitó consecuencias aún más graves, demostrando su compromiso y responsabilidad a pesar de la falta de medios y respaldo institucional.