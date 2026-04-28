El ejecutivo local critica a MC por reabrir debates cerrados para retrasar dos proyectos que considera esenciales para el municipio

El Gobierno municipal de Cartagena ha reafirmado su postura inflexible respecto a dos proyectos clave para la ciudad. El portavoz, Ignacio Jáudenes, ha comunicado que el Ayuntamiento “no contempla ninguna alternativa ni ningún cambio de criterio” sobre la construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil y la Ciudad de la Justicia en las ubicaciones ya pactadas con el Gobierno de España.

Según ha subrayado el portavoz, los compromisos fueron adquiridos por varios ministros y por el delegado del Gobierno. “Cartagena no va a aceptar ni más excusas ni más retrasos”, ha sentenciado Jáudenos, dejando clara la exigencia de un cumplimiento inmediato de los acuerdos.

Cartagena no va a aceptar ni más excusas ni más retrasos" Ignacio Jáudenes Portavoz Partido Popular

Críticas a la oposición

Jáudenes ha dirigido duras críticas al partido Movimiento Ciudadano, al que acusa de “intentar reabrir debates ya cerrados” con el único fin de “provocar nuevos retrasos, generar confusión y tapar con ruido sus continuas mentiras”. Según el portavoz, esta actitud solo consigue “retrasar aún más dos proyectos esenciales para el municipio”.

El ejecutivo local lamenta que MC “utilice de nuevo el oportunismo político para perjudicar a Cartagena”. Frente a ello, Jáudenes ha sido contundente: “Frente a las artimañas y la política del engaño, el Gobierno municipal va a seguir exigiendo con firmeza al Ejecutivo central que cumpla de inmediato lo pactado”.