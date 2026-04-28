Jerez aprovecha su Capitalidad Española de la Gastronomía para acrecentar la profesionalización de su hostelería

El Aula Enogastronómica de los Vinos de Jerez ha acogido esta mañana la firma de un convenio de colaboración estratégico entre el Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda y Vinagre de Jerez y la Asociación Hostelería Jerez. Este acuerdo nace con la vocación de convertir este espacio en el epicentro de la formación y la excelencia para el sector hostelero durante el Año de la Capitalidad Gastronómica de Jerez.

César Saldaña Sánchez, presidente del Consejo Regulador, y Alfredo Carrasco, presidente de la Asociación, han ratificado este compromiso que busca estrechar los vínculos entre el sector vitivinícola y el servicio de sala, barra y cocina de la ciudad. El convenio establece un marco de actuación conjunta para mejorar la presencia, el conocimiento y el correcto servicio de los vinos de Jerez en la oferta gastronómica local.

El Aula Enogastronómica, epicentro de un calendario formativo para que los profesionales lideren un modelo de desarrollo sostenible, con conocimiento compartido y excelencia en el servicio de los vinos" César Saldaña Sánchez Presidente del Consejo Regular de los Vinos del Marco de Jerez

Formación y asesoramiento especializado como eje central del acuerdo, el Consejo Regulador ofrecerá programas formativos gratuitos desarrollados específicamente para los socios de la Asociación. Estas sesiones, que se impartirán en el Aula Enogastronómica, abarcarán desde el estudio profundo de la tipología de los vinos hasta talleres prácticos de maridaje y técnicas de servicio.

Además de la formación, el convenio pone el foco en la mejora de la oferta comercial de los establecimientos. A través de su Embajador para la gastronomía, José Ferrer, el Consejo ofrecerá asesoramiento personalizado para que bares y restaurantes optimicen sus cartas de vinos, diseñen experiencias enogastronómicas de valor y reciban recomendaciones técnicas de armonías para sus propuestas culinarias.

Consejo Regulador Firma del convenio entre Consejo Regulador y Hostelería de Jerez

César Saldaña, señalaba que “Este convenio ratifica nuestra visión común con la hostelería local en un año clave como el de la Capitalidad Gastronómica. El Aula Enogastronómica será el epicentro de un calendario formativo diseñado para que nuestros profesionales lideren un modelo de desarrollo sostenible, basado en el conocimiento compartido y la excelencia en el servicio de nuestros vinos”.

UN ESPACIO PARA EL SECTOR

El Aula Enogastronómica se consolida como una herramienta fundamental a disposición del sector hostelero, permitiendo a la Asociación utilizar estas instalaciones para actividades formativas o sectoriales que redunden en la promoción de los productos de la zona. Para asegurar el éxito de estas medidas, ambas entidades constituirán una comisión mixta de seguimiento que evaluará periódicamente el desarrollo de las acciones previstas.

Alfredo Carrasco destaca que la profesionalización es la herramienta clave frente a un consumidor cada vez más formado y exigente. Según Carrasco, este acuerdo garantiza que la hostelería local no solo esté a la altura del producto, sino que aporte la calidad y credibilidad que exige el futuro del sector.