Juano Mesas presenta 'Al compás del alma', su disco romero dedicado a la Virgen de la Cabeza

El músico y compositor Juan Antonio García Mesas, antiguo director de la Banda Municipal de Música de Jaén, ha presentado su nuevo trabajo discográfico, titulado 'Al compás del alma'. Este proyecto, de carácter aflamencado, está íntegramente dedicado a la romería de la Virgen de la Cabeza y se aleja de su línea compositiva habitual.

Un sueño personal hecho sevillana

El disco nace de un anhelo profundo del autor. Según ha explicado, era una especie de compromiso personal que tenía "desde hace mucho tiempo y que no quería morirme sin verlo hecho realidad". El álbum, compuesto por seis temas con letra y música del propio Mesas, busca llegar al corazón del oyente con un estilo directo.

Era una especie de compromiso personal que tenía desde hace mucho tiempo y que no quería morirme sin verlo hecho realidad" Juano Mesas

Para este proyecto, Juano Mesas, nombre artístico que ha adoptado, ha contado con las voces de Vicente Gallardo, finalista del programa 'Tierra de Talentos', y la jiennense Ana Belén Cabrera. Sobre ella, el compositor asegura que "canta como los ángeles" y destaca su protagonismo en la sevillana 'Sueño cumplido', que narra la ilusión de una niña por estrenar un vestido en la romería.

Nuevos proyectos tras la jubilación

Aunque jubilado, García Mesas mantiene una actividad incesante. Entre sus proyectos futuros se encuentra la composición de una obra de carácter libre para la banda de Mancha Real, que dirigió durante años. Además, ha creado una serie de ocho capítulos sobre cómo sonaba la romería de 1675, recreando la música de la época basándose en datos históricos y estudios del barroco temprano español y que podéis encontrar en su perfil de Facebook.

El compositor ha confesado que encuentra en la bicicleta de montaña una vía de escape fundamental para desconectar del ruido y combatir el estrés. "El hecho de poder desconectar del ruido y disfrutar de esos momentos de paz, pues la verdad es que no tiene precio", ha afirmado, y añade que para él es algo inseparable de su vida.

El hecho de poder desconectar del ruido y disfrutar de esos momentos de paz no tiene precio" Juan Mesas

El nombre artístico 'Juano Mesas' proviene de un apodo familiar que ha decidido adoptar para este trabajo. El disco se puede encontrar en una tienda de moda flamenca de la calle Millán de Priego de Jaén, antes de llegar al Pilar del Arravalejo.