Jaén da un golpe al robo de aceituna con la mejor campaña de seguridad en años

El balance de la campaña de la aceituna 2025/2026 deja un dato contundente en la provincia de Jaén y en el resto de Andalucía: los robos han disminuido más de un 40%. El operativo, que se ha saldado con 49 detenidos y una notable reducción de la criminalidad, sitúa a Jaén en el centro de las actuaciones policiales.

De los 618.225 kilos de aceituna sustraídos en toda la comunidad, lo que supone un 27,5% menos que el año anterior, "más de un tercio se ha localizado en la provincia de Jaén", según ha detallado el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández. En total, han sido 226.150 kilos en territorio jiennense, de los que se han recuperado 165.294. Además, 122 de las 242 personas investigadas corresponden a Jaén.

Menos delitos y más eficacia

El dispositivo de la Guardia Civil ha logrado reducir los principales delitos asociados al campo: los robos han caído un 41,8%, los hurtos un 19,14% y los daños un 55,56%. El general Luis Ortega ha confirmado que "ésta ha sido la campaña de la aceituna con menor número de delitos e infracciones de los últimos 4 años". La clave del éxito ha sido la incorporación de tecnologías como drones y cámaras térmicas para la vigilancia.

El operativo de la Guardia Civil se salda con 49 detenidos y una caída histórica de la criminalidad en el campo andaluz, con Jaén como epicentro de la operación

Ésta ha sido la campaña de la aceituna con menor número de delitos e infracciones de los últimos 4 años" Luis Ortega General de brigada, jefe de la IV Zona de la Guardia Civil en Andalucía

Un nuevo fraude que preocupa al sector

A pesar de los buenos resultados, las autoridades han detectado un nuevo modus operandi que consiste en introducir la aceituna robada en el circuito legal. Según ha explicado Fernández, "determinados agricultores —en algunos casos, incluso propietarios de almazaras— dejan bateas vacías en sus fincas" para que sean rellenadas por la noche con el producto sustraído y luego falsifican la documentación para blanquearlo.

El delegado del Gobierno ha lanzado una seria advertencia a quienes colaboran con estas prácticas, afirmando que "el daño se lo hacen al propio sector". Además, ha alertado sobre el peligro que supone para la salud pública dar apariencia de legalidad a un alimento cuyo origen es desconocido.

El daño se lo hacen al propio sector" Pedro Fernández Delegado del Gobierno en Andalucía

Jaén, motor del olivar mundial

El protagonismo de Jaén en este balance no es casual. Andalucía concentra cerca del 80% de la producción nacional de aceite de oliva, y la provincia jiennense es su mayor exponente, con municipios como Martos, que cuenta con unas 30.000 hectáreas de olivar.

En este contexto, Fernández ha insistido en la importancia de la colaboración de todo el sector y de denunciar cualquier delito. "Solo desde la responsabilidad y la concienciación de la excelencia de nuestro producto estrella, podremos mantener la fortaleza" de un mercado en el que Andalucía sigue siendo líder mundial.