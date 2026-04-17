Jaén Rugby arrolla al CR Málaga y se afianza en la lucha por la permanencia

El Jaén Rugby ha vuelto a demostrar su fortaleza y determinación este domingo al imponerse de manera contundente al CR Málaga por 48-10. Gracias a una actuación basada en la concentración y un juego compacto, el equipo jiennense no solo ha superado a su rival en el campo, sino que también lo ha adelantado en la clasificación, aupándose a la segunda posición en la fase por la permanencia.

El encuentro no comenzó de la forma más sencilla para los locales, que vieron cómo el marcador se ponía 0-3 en contra en el minuto 8. Lejos de desmoronarse, los jugadores de Jaén Rugby se rehicieron y, a pesar de las imprecisiones iniciales marcadas por el viento, lograron serenar el juego y tomar el control. La delantera comenzó a dominar en las fases estáticas, y la conexión con la línea de tres cuartos no tardó en llegar.

Remontada antes del descanso

El primer ensayo jiennense llegó en el minuto 23, cuando una jugada iniciada por Germán Díaz y continuada por Jose Ocaña culminó con una carrera de Gabri López que posó el balón sin oposición. Con la transformación de Manu González, el marcador se situó en 7-3. Antes de finalizar la primera parte, una patada de Manu Torres que generó una situación de 50-22 fue clave. La jugada derivó en una tarjeta amarilla para un jugador malagueño y un posterior ensayo de maul finalizado de nuevo por Germán Díaz, que dejó el resultado en 12-3 al descanso.

Un vendaval ofensivo en la segunda mitad

La segunda parte fue un monólogo del Jaén Rugby. A los dos minutos, Agustín Arburua, que fue elegido MVP del partido, rompió la defensa rival para anotar el tercer ensayo (19-3). Poco después, una jugada coral de la delantera fue rematada por Germán Díaz, que firmó su segundo ensayo particular para poner el 26-3. La superioridad local era total, y los ensayos siguieron cayendo: Mario Cano (33-3) y Manu Torres (38-3) ampliaron la brecha.

Aunque el CR Málaga logró el ensayo del honor para situar el 41-10, la victoria jiennense nunca peligró. El broche final lo puso el veterano César Díaz, que anotó el último ensayo del partido con el tiempo cumplido tras un maul. La posterior transformación de Manu González selló el marcador definitivo de 48-10. Con estos cinco puntos, el Jaén Rugby se consolida en la segunda plaza y afronta con optimismo su próximo duelo contra el Alcobendas RU “B”.