Jaén reivindica su talento y mira al futuro en el Día de la Provincia

La provincia de Jaén ha celebrado este jueves, 19 de marzo, su Día de la Provincia, en una jornada que ha servido para reivindicar el orgullo de pertenencia y el potencial del territorio. El acto central ha sido la entrega de los Premios de la Provincia 2026, que la Diputación de Jaén ha otorgado al jurista Baltasar Garzón, la cooperativa Macrosad, la escritora Fanny Rubio y el club de atletismo Unicaja Jaén, Paraíso Interior. La celebración ha tenido lugar en el Recinto Provincial de Ferias y Congresos coincidiendo con la inauguración de la undécima edición de la Feria de los Pueblos.

Un escaparate del orgullo jiennense

La Feria de los Pueblos se consolida como el gran escaparate de la provincia, con la presencia de 96 de los 97 municipios jiennenses, más de 250 expositores y unas 220 actividades programadas. El presidente de la Diputación, Paco Reyes, ha destacado que el objetivo de los premios es "hacer un reconocimiento a personas, a entidades, a colectivos" y, a la vez, ofrecer a la ciudadanía "modelos, ejemplos a seguir de tu tierra". Reyes ha subrayado que la provincia vive un momento dulce, con indicadores económicos positivos y batiendo récords en turismo, superando el millón doscientas mil visitas en 2025 y siendo la provincia mejor valorada por los visitantes.

Estamos viviendo el momento de Jaén" Paco Reyes

El presidente provincial ha asegurado que "estamos viviendo el momento de Jaén" y ha defendido la necesidad de creer en las posibilidades del territorio. Ha destacado la fortaleza del sector del aceite de oliva, pero también la diversificación económica hacia la industria, que ya "tiene más peso y genera más empleo que la propia agricultura". En este sentido, ha puesto en valor proyectos estratégicos como el CETEDEX, una iniciativa del Gobierno de España con una inversión de 220 millones de euros que posiciona a Jaén "en el mapa del mundo de la defensa".

Voces del talento premiado

Uno de los galardonados, el jurista Baltasar Garzón, ha definido como un "honor inmenso" recibir este reconocimiento de su tierra. En un contexto global convulso, ha afirmado que "el único camino que tenemos es el respeto al derecho". Sobre su vínculo con Jaén, Garzón ha evocado la imagen de los olivos: "Esas raíces retorcidas, duras, firmes, que se mantienen hiestas frente a las inclemencias del tiempo, nos ayudan a ser unos ciudadanos y ciudadanas muy duros".

La esperanza está ahí, aunque hoy día tener esperanza es casi revolucionario" Baltasar Garzón

A pesar de mostrarse "razonablemente pesimista" con la situación mundial, Garzón ha dejado una puerta abierta al cambio: "La esperanza está ahí, aunque hoy día tener esperanza es casi revolucionario". Por su parte, Alicia Carrillo, CEO de Macrosad, ha recogido el premio en nombre de una cooperativa que nació de un proyecto de cinco personas y hoy emplea a más de 9.000. Carrillo ha afirmado que es uno de los premios "que más ilusión nos ha hecho" y lo ha dedicado "a todas las personas que hacen posible que Macrosa sea lo que es, a esas 9.000 profesionales".

La escritora linarense Fanny Rubio ha recordado con emoción cómo este galardón cierra un círculo que se abrió en 1967, cuando ganó su primer premio de poesía de la Diputación. "Todo nace con la poesía", ha explicado la autora, cuya obra abarca narrativa y ensayo. Ha reivindicado también la figura del periodista Manuel Lozano Garrido, "Lolo", como un "líder ético" y una de sus primeras influencias. Finalmente, el club de atletismo Unicaja Jaén, Paraíso Interior ha sido reconocido por su casi medio siglo de trayectoria, siendo "cantera de grandes figuras" y una "escuela de valores" para los jóvenes.

Retos y futuro de la provincia

En su discurso, Paco Reyes también ha abordado los retos de la provincia, como el cambio climático y la necesidad de infraestructuras. Ha repasado proyectos en marcha como los avances en la conexión por alta velocidad con Adamuz, la autovía A-32 o el plan de infraestructuras hidráulicas. El presidente ha concluido con un mensaje de optimismo, instando a "seguir uniendo esfuerzo, sumando talento y siguiendo construyendo provincia". La feria permanecerá abierta durante todo el fin de semana, mostrando la riqueza cultural, gastronómica y turística de Jaén.