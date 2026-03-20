La Diputación de Jaén marca la hoja de ruta para que sus municipios hagan frente al cambio climático

La Diputación Provincial de Jaén ha organizado una jornada para analizar las consecuencias del cambio climático en los municipios y abordar las líneas de acción que contribuyan a mitigar sus efectos. El presidente de la Administración provincial, Paco Reyes, ha inaugurado esta actividad, enmarcada en la Feria de los Pueblos, cuya ponencia principal ha corrido a cargo de la catedrática de Ecología de la Universidad de Jaén, Gema Parra.

Una provincia en alerta

El contenido de la jornada está ligado al eje temático de la undécima edición de la feria. Paco Reyes ha recordado la importancia de esta cuestión para la provincia al afirmar: "En una provincia como la nuestra, con casi 70 millones de olivos y con cuatro parques naturales, tenemos que prestarle especial atención a este asunto, que desgraciadamente está aquí".

Tenemos que prestarle especial atención a este asunto"

El presidente ha señalado que el cambio climático "de manera transversal, va a recorrer la práctica totalidad de las actividades en esta feria". El objetivo, según ha añadido, es "reflexionar sobre cómo está afectando y qué podemos hacer con el cambio climático en los municipios de la provincia".

La lucha es tarea de todos

Durante el encuentro se ha expuesto el Plan Provincial de Lucha contra el Cambio Climático, que recoge casi 300 actuaciones englobadas en 16 programas y 47 proyectos. Reyes ha insistido en que esta lucha "no es una cuestión de las instituciones, tampoco es una cuestión específica de las empresas, sino que es una cuestión de la sociedad en general", por lo que es clave que "cada uno, en su vida cotidiana y en su actitud diaria, puede colaborar".

La lucha contra el cambio climático no es una cuestión de las instituciones, sino que es una cuestión de la sociedad en general"

Amenazas, soluciones y experiencias locales

La catedrática Gema Parra ha centrado su ponencia en los efectos del cambio climático y en priorizar acciones para proteger el futuro de los municipios. El objetivo, ha dicho, es "remarcar las distintas estrategias de solución que vamos a poder afrontar para remitir no sólo los impactos ambientales y económicos del cambio climático, sino los impactos en la salud, que son muy relevantes para nuestra ciudadanía".

Parra ha señalado como principales amenazas los riesgos de inundaciones, las situaciones de sequía y las olas de calor. Por ello, ha abogado por la mejora de la calidad del aire y la adaptación urbanística de los municipios como líneas de acción para mitigar los efectos del reto climático.

La jornada también ha servido para exponer experiencias locales de municipios como Navas de San Juan, Baños de la Encina y Villanueva de la Reina. Además, una mesa redonda ha abordado la estrategia de turismo sostenible que se impulsa en la provincia a través de los Planes de Sostenibilidad Turística financiados con fondos europeos.