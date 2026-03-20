Jaén exhibe su potencial en la Feria de los Pueblos con más de 220 actividades gratuitas

La undécima edición de la Feria de los Pueblos ha abierto sus puertas en el Palacio de Ferias y Congresos de Jaén. El evento, que se extenderá hasta el próximo domingo 23 de marzo, nace para dar a conocer "todo lo que atesora la provincia jiennense y subrayar todo lo mucho y muy bueno que posee esta tierra", en palabras del presidente de la Diputación, Paco Reyes.

La Diputación provincial, como organizadora, busca con esta muestra "que apreciemos y valoremos la riqueza de los 97 municipios jiennenses, además de reforzar nuestra identidad como provincia y contribuir a que nos sintamos orgullosos de esta tierra", ha subrayado Reyes durante la inauguración.

Más de 250 expositores

La feria cuenta este año con más de 250 expositores. En ellos se encuentran representados los ayuntamientos de la provincia, las asociaciones de desarrollo rural y la propia Diputación. A ellos se suman más de 120 empresas de diversos sectores y cerca de 30 firmas agroalimentarias adscritas a la estrategia Degusta Jaén.

El cambio climático como eje central

El programa incluye más de 220 actividades gratuitas para todos los públicos, un "amplio abanico de propuestas destinadas a mostrar el potencial del territorio jiennense", ha señalado Reyes. Gran parte de la programación gira en torno al cambio climático, el eje temático de esta edición.

La provincia de Jaén es en sí misma una oportunidad para afrontar el reto climático" Paco Reyes Presidente de la Diputación de Jaén

El presidente de la Diputación ha destacado que "la provincia de Jaén es en sí misma una oportunidad para afrontar el reto climático, por las características de nuestro territorio y por la labor que se viene desarrollando en esta materia". Por ello, el objetivo es "aprovechar esta feria para concienciar a la población sobre cómo nos afecta este reto y cómo podemos contribuir a aminorar sus efectos".

En esta línea, se celebrarán jornadas sobre las consecuencias del cambio climático, talleres de economía circular y exposiciones sobre el Plan Provincial de Lucha contra el Cambio Climático. El III Concurso de Pintura Rápida y las demostraciones culinarias también estarán vinculadas a la sostenibilidad.

Cultura, gastronomía e información

El público asistente también podrá disfrutar de actividades de divulgación científica, juegos interactivos, exhibiciones de arte, pasacalles, recreaciones, actuaciones musicales y de danza. Además, se realizarán degustaciones de productos típicos y presentaciones de nuevas iniciativas turístico-culturales.

La entrada al recinto es gratuita. El horario de apertura es de 10:30 a 19:30 horas el viernes y sábado, y de 10:30 a 17:00 horas el domingo. La programación completa puede consultarse en las páginas web de la Diputación de Jaén y de Ferias Jaén (Ifeja).

Justo antes de la inauguración de la feria, se ha procedido a la entrega de los Premios de la Provincia, que la Diputación de Jaén ha otorgado este año al jurista Baltasar Garzón, la cooperativa Macrosad, la escritora Fanny Rubio y el Club de Atletismo Unicaja Jaén, Paraíso Interior.