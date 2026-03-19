Jaén celebra sus Premios de la Provincia y despliega su potencial en la Feria de los Pueblos

La Diputación de Jaén celebrará este jueves, 19 de marzo, el acto de entrega de los Premios de la Provincia 2026, una cita enmarcada en el Día de la Provincia que reconocerá la trayectoria y el compromiso de destacadas personalidades y entidades vinculadas al territorio jiennense. Tras la ceremonia, se inaugurará la undécima edición de la Feria de los Pueblos, uno de los principales escaparates culturales, turísticos y económicos de la provincia.

En esta edición, los galardonados serán el jurista Baltasar Garzón, la cooperativa Macrosad, la escritora Fanny Rubio y el Club de Atletismo Unicaja Jaén Paraíso Interior. El presidente de la Diputación, Paco Reyes, ha subrayado que “un año más hemos querido reconocer la trayectoria de estas personas, empresas y entidades, y sobre todo su implicación con nuestra tierra”.

Foto de archivo Zona gastronómica de la X Feria de los Pueblos

Entre los premiados, destaca la figura de Baltasar Garzón, “una figura de referencia en la Justicia y en la defensa de los Derechos Humanos tanto en España como a nivel internacional”, según ha señalado Reyes, quien también ha puesto en valor su “compromiso con la justicia, los derechos humanos y la dignidad de las personas”.

Asimismo, será reconocida Macrosad, una cooperativa que, tras más de tres décadas de trayectoria, se ha consolidado como una de las principales entidades del sector sociosanitario en España. En palabras del presidente de la Diputación, destaca por su “compromiso con la excelencia a través de la innovación, la investigación, la sostenibilidad y la mejora continua”, además de haberse convertido en “un motor de empleo” en la provincia.

Por su parte, Fanny Rubio recibirá este galardón por su destacada carrera literaria y su proyección en el ámbito cultural. Reyes ha resaltado que es “una autora esencial de la literatura y el pensamiento contemporáneos”, cuya obra se caracteriza por una “mirada crítica y profundamente humanista”.

El Club de Atletismo Unicaja Jaén Paraíso Interior será distinguido por su papel clave en la promoción del deporte provincial durante cerca de medio siglo, siendo “un referente y catalizador del atletismo provincial” y fomentando de forma constante los valores del deporte.

Tras la entrega de estos premios, el Palacio de Ferias y Congresos de Jaén acogerá la inauguración de la Feria de los Pueblos, que se desarrollará hasta el próximo domingo 22 de marzo. Esta edición contará con más de 220 actividades gratuitas y la participación de más de 250 expositores, consolidándose como uno de los eventos más importantes del calendario provincial.

EL CAMBIO CLIMÁTICO COMO EJE CENTRAL

La muestra tendrá como eje central el cambio climático, con el objetivo de sensibilizar a la población. En este sentido, Reyes ha señalado que la feria busca “concienciar a la población de cómo el cambio climático nos está afectando de lleno” y también “educar sobre cómo podemos contribuir a aminorar sus efectos”.

Con esta doble cita, la provincia de Jaén refuerza su apuesta por poner en valor su identidad, su tejido social y empresarial y su riqueza cultural, consolidando el Día de la Provincia como una jornada clave para el reconocimiento y la proyección del territorio.